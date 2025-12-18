За пръв път жена застава начело на петролния гигант BP

Би Пи (BP)предприе изненадващ ход, като назначи Мег О'Нийл за главен изпълнителен директор. Това, жена да застане начело на една от петте най-големи петролни компании в света, се случва за пръв път, предаде ДПА.

Петролният гигант, който е част от индекса на Лондонската фондова борса FTSE 100, обяви, че настоящият шеф Мъри Очинклос се е оттеглил след по-малко от две години на поста и ще бъде заменен от главния изпълнителен директор на „Уудсайд енерджи" (Woodside Energy) О'Нийл на 1 април, допълва БТА.

Очинклос ще остане в компанията с консултативна роля до декември идната година, за да помогне за плавното предаване на властта, докато Карол Хоул, настоящ изпълнителен вицепрезидент по доставките, търговията и превозите в Би Пи, ще изпълнява временно ролята на главен изпълнителен директор, докато О'Нийл се присъедини към компанията.

Внезапното напускане на Очинклос идва след назначаването на Алберт Манифолд за нов председател на борда на директорите на Би Пи през юли.

Очинклос пое ръководния пост, когато бившият шеф Бърнард Луни подаде оставка през септември 2023 г., след като стана ясно, че е скрил връзки със свои подчинени.

„Когато Алберт стана председател, изразих готовността си да се оттегля, ако бъде идентифициран подходящ лидер, който би могъл да ускори изпълнението на стратегията на Би Пи", каза Очинклос.

Назначаването на О'Нийл влиза в историята, тъй като тя става първата жена, която ръководи Би Пи и първият външен за компанията човек, заемащ поста. Тя е също и първата жена, която оглавява една от петте най-големи световни петролни компании.