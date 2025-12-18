Мъск: "Спейс Екс" управлява над 9000 активни спътника в орбита

„Спейс Екс" (SpaceX)" управлява над 9000 активни спътника в околоземна орбита, написа американският предприемач и основател на компанията Илон Мъск в социалната си мрежа „Екс", съобщиха американски медии.

Броят им е два пъти повече, отколкото този на всички останали спътници, изведени в орбита от други компании по света, отбелязва „Скай нюз", цитирана от БТА.

Увеличаването на сателитите се дължи на разгръщането на спътниковата мрежа „Старлинк" (Starlink) за глобален интернет. По данни на услугата Satellitemap от 2019 г. насам „Спейс Екс" е извела в орбита повече от 10,7 хил. спътника, от които активни са почти 9,4 хил. На второ място е британската компания „Уан уеб" (OneWeb), която е изстреляла 656 спътника, следвана от американската „Планет лабс" (Planet Labs) с 644 апарата.