Селскостопанските стоки в ЕС поскъпнали с 3 на сто за година

Средната цена на селскостопанската продукция в Европейския съюз (ЕС) през 2025 г. се е увеличила с 3 на сто спрямо 2024 г., показват предварителните оценки на европейската статистическа служба Евростат. В същото време средната цена на стоките и услугите, използвани в селското стопанство (вложени ресурси), е нараснала по-умерено – с по-малко от 1 на сто.

Повишението на цените на селскостопанската продукция през 2025 г. е отчетено след лек спад през 2024 г., който последва поредица от значителни увеличения в периода 2021–2023 г, посочва БТА.

Динамиката на цените през 2025 г. се различава съществено между отделните селскостопански продукти. Най-голям ръст е отчетен при едрия рогат добитък – с 26 на сто, и при яйцата – с 23 на сто. По-умерено повишение е регистрирано при плодовете и млякото (по 10 на сто), както и при месото от домашни птици (9 на сто).

За разлика от тях, значителен спад е наблюдаван при цените на зехтина – с 37 на сто, както и при картофите, включително картофите за семе – с 22 на сто. По-малък спад е отчетен при свинете (6 на сто) и зърнените култури (1 на сто).

По отношение на селскостопанските суровини има умерено увеличение на цените на торовете и подобрителите на почвата (5 на сто), както и на ветеринарните разходи (3 на сто). Цените обаче са надолу за енергийните смазочни материали (2 на сто), семената и посадъчния материал и продуктите за растителна защита (1 на сто за всяко).

Цените на млякото през 2025 г. са били по-високи, отколкото през 2024 г., във всички държави от ЕС, с изключение на Гърция, където са намалели с 3 на сто. Най-значителен ръст на цените се наблюдава в Дания (21 на сто), Естония (20 на сто) и Литва и Чехия (17 на сто).