Ерата на изкуствения интелект е тук, а ние не знаем колко не знаем.

Колко често ползвате изкуствен интелект в ежедневието си? А колко добре познавате възможностите му? Дори да мислим, че сме запознати с инструментите, технологиите или алгоритмите на AI, често не знаем колко много не знаем – за това колко различно мисли една машина, колко бързо учи и колко трудно можем да различим истинната информация от т.н. „халюцинация”.

В новия епизод на поредицата „Уменията на 21-ви век” на Лидл България експертът Петър Петров, който изучава и естествения, и изкуствения интелект, разказва как машините вече не просто „изчисляват“, а мислят по свои начини. И как задачата на човека днес е да ги разбере, за да ги използва разумно в своя полза.

Аз vs. AI

Как работи човешкият мозък и защо изкуственият интелект се опитва да го копира?

Във видеото ще чуеш защо AI е моделиран по подобие на нашата нервна система, как се самообучава и колко по-бързо се развива от човека. Ако ние се учим чрез опит и грешка, той се учи чрез милиарди данни само за секунди, има достъп до безкрайна памет, не забравя, не се разсейва и не се уморява. Разликата обаче не е само в скоростта и капацитета, но и в емоциите – в това, че ние ги имаме, а той, поне засега – не. Петров обяснява защо изкуственият интелект може да пише, рисува, анализира и дори да подражава на човека, но не може да „чувства“. Точно затова неговият потенциал е едновременно вдъхновяващ и плашещ.

В какво ни превъзхожда и къде изостава?

В света на автономните коли, генеративните системи и самообучаващите се модели, AI категорично ни изпреварва по скорост, обем и прецизност. И все пак, дори най-съвършеният алгоритъм може да се „спъне“ в нещо лесно. Във видеото ще видиш реален пример за задача, с която AI не можа да се справи, но за човек изглежда елементарна.

Когато машината започне да „чувства“

Колко далеч сме от момента, в който изкуственият интелект ще има емоции? Може ли една система да изпитва любов, вина или страх? Петров е категоричен, че отговорът е „все още не”. Епизодът повдига тези въпроси сериозно – не като научна фантастика, а като реален сценарий, в който все повече хора споделят своите мисли, тайни и чувства с чатботове, а някои дори се влюбват в тях. Опасността е в това колко лесно можем да се привържем към чувството, което инструментите създават – усещане, което може да прилича на емпатия, приятелство, любов или връзка, но не е.

От ползите до тъмните страни

Изкуственият интелект е създаден от човека по негов „образ и подобие”. Затова не е изненада, че може да прави (почти) всичко, на което хората са способни. Точно затова епизодът „AI: непредвидимият ум“ от „Уменията на 21-ви век“ е задължителен, защото показва как знанието за изкуствения интелект вече не е привилегия на IT експертите, а новата обща грамотност на бъдещето. Ето няколко примера за ползите (и заплахите) в различни области.

Бизнес: редица компании вече използват AI за оптимизация на процеси, автоматизация и анализ на данни, което им позволява да растат на глобални пазари, да съкращават разходи и да развиват нови продукти. Отвъд това обаче остават много умения, ключови за бизнеса – критично мислене, креативност, интуиция, които са запазена територия на човека и ще са нужни все повече.

Образование и „халюцинация": AI превежда учебни материали, адаптира тестове, пише домашни, решава задачи и дори преподава. Различни платформи използват технологията, за да експериментират с персонализирано обучение, което следи темпото на ученика. Често обаче използващите AI се предоверяват и надценяват способностите му, защото AI може да звучи убедително, но греши.

Наука: алгоритмите имат способността много по-бързо да откриват нови лекарства, материали и формули, които иначе биха отнели десетилетия изчисления. Реален обаче остава рискът от грешки и изкривявания в данните.

Здравеопазване: все повече болници използват алгоритми за анализ на изследвания и образна диагностика, а за някои разработки се твърди, че откриват ранни стадии на различни заболявания по-бързо от лекарите. От тъмната страна застават етичните дилеми и отговорността: напр. кой е виновен, когато автономна система причини вреда?

Творчески индустрии: от музика и дизайн до реклама и кино, AI се използва от творците, помагайки им да експериментират и да създават по-бързо и по-бюджетно. Основната критика спрямо AI e, че използва милиарди произведения на изкуството без разрешение (и компенсация) на авторите им, за да „захрани" алгоритмите си с данни, а създадените от AI творчески произведения нямат ясна правна рамка.

Помощ за хора с увреждания: AI-гласови и визуални технологии вече са достъпни и на български език, подпомагайки хора със зрителни затруднения. От другата страна стои проблемът с уязвимостта на данните – колкото повече AI знае за нас, толкова по-голям е рискът от злоупотреба.

Нови професии и загуба на работни места: „Prompt Engineer", „AI Ethicist", „Data Curator" – това са реални работни позиции, които се раждат в момента, а в същото време други неактуални професии изчезват. В глобален мащаб се предвижда автоматизация на милиони позиции за сметка на чатботове, които заместват човешкия труд.

Като добавим и проблема с дезинформацията, фалшивите новини и т.н. deepfake манипулации, недобросъвестното използване на изкуствен интелект може да се превърне в заплаха за демокрацията и обществото като цяло. В новия епизод на „Уменията на 21-век” Петър Петров засяга и важната тема за липсата на емоционална преценка от страна нa AI, психологическите ефекти от пристрастяването и рисковете от емоционална привързаност. Все повече хора „говорят“ с AI като с приятел или терапевт. Изследване от 2025 г. показа, че потребители на чатботове с емоционална симулация развиват зависимост от одобрението на машината, а „AI гаджетата“ вече са реалност. Над 10 милиона души по света използват приложения за „романтични“ връзки с чатботове.

А сега накъде? Или защо си струва да гледаш

Най-трудното нещо в ерата на изкуствения интелект не е да наваксаме огромната когнитивна пропаст как да го използваме, за да живеем по-добре. Може би дори по-голямото предизвикателство е да продължаваме – днес повече от всякога – да развиваме естествения интелект. Нашия човешки ум, съвест, морал и чувствителност. Ако темата те вълнува, виж целия разговор с Петър Петров в YouTube канала на Lidl Bulgaria: „AI: непредвидимият ум | Уменията на 21-ви век“.

