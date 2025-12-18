Лихвите на Европейската централна банка остават без промяна

Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано остави без промяна водещите си лихви след последното заседание по паричната политика за годината. Същевременно актуализираната оценка за икономическото развитие в еврозоната потвърждава, че инфлацията се очаква да се стабилизира на целевото ниво от 2 процента в средносрочен план.

Ставките се запазват без изменения за четвърти пореден път на нива от 2 процента за депозитната лихва (основният лихвен показател за еврозоната, получаван от търговските банки, когато депозират средства овърнайт в централната банка), 2,15 процента за основните операции по рефинансиране (лихвата, плащана от банките, когато заемат от ЕЦБ средства за срок от една седмица) и 2,40 процента за лихвата по пределното кредитно улеснение, по която банките могат да заемат средства от ЕЦБ овърнайт.

Лихвите на ЕЦБ поддържат тези равнища от юни 2025 г., след като през предходните 12 месеца бяха понижавани със стабилен темп на фона на приближаването на инфлацията в еврозоната към целевото ниво, съобщи БТА.

Инфлацията във валутния съюз остава близо до целевото равнище на банката с годишен темп от 2,1 на сто през ноември, колкото и бе през октомври, и с леко понижение спрямо нивото от 2,2 на сто, отчетено през същия месец на миналата година, съобщи вчера Евростат.