Гаранцията ще осигури финансиране за бизнеса на стойност над 300 млн. евро и 35 млн. евро за устойчиви инвестиции

Българска банка за развитие (ББР) и Обединена българска банка (ОББ) подписаха днес първото си споразумение по линия на Фонда InvestEU за гаранции на стойност 47,8 млн. евро. Документът бе подписан от Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на ББР, и Франк Янсен, член на Управителния съвет и изпълнителен директор „МСП банкиране" на ОББ.

Държавната банка осигурява подкрепа по разделите „Държава членка“ и „ЕС“, която ще позволи формирането на гаранционен портфейл от 335 млн. евро за кредитиране на малки и средни предприятия (МСП), както и на дружества със средна пазарна капитализация (с персонал до 499 човека).

Съгласно споразумението ББР ще предоставя гаранции за заеми в две основни направления.

Гаранцията за МСП ще подкрепи 300 млн. евро нови кредити към предприятия за повишаване на конкурентоспособността, растежа и заетостта, както и за стимулиране на иновациите, дигитализацията и зелената трансформация.

Гаранцията за устойчиви инвестиции ще осигури 35 млн. евро за проекти, свързани с рециклиране на отпадъци и подобряване на качеството на въздуха.

„За ОББ е важно да бъде партньор на ББР по програмата InvestEU. Кредитната гаранция е предназначена да предостави преференциално финансиране на МСП и средни предприятия и да подкрепи икономическия растеж и регионалното развитие. Средствата по програмата са в съответствие с нашите приоритетни стълбове – конкурентоспособност, иновации, дигитализация и устойчивост“, заяви Франк Янсен, изпълнителен директор „МСП банкиране" на ОББ.

„С това партньорство по InvestEU Българската банка за развитие изпълнява основната си мисия – да отключва значителен частен капитал за растежа на българските компании. Това е конкретен пример как публичният ресурс може да работи ефективно в полза на реалната икономика“, заяви изпълнителният директор на ББР Цанко Арабаджиев.

Предоставената от ББР подкрепа под формата на гаранция, покриваща 80% от размера на всеки кредит (при портфейлен таван 17% в частта конкурентоспособност и 25% в частта устойчиви инвестиции), ще позволи на предприятията да получават финансиране при по-облекчени условия, в това число по-ниско изискване за обезпечения.

Минимум 65% от ресурса ще бъде насочен към по-слабо развитите региони, с цел намаляване на регионалните различия и подкрепа за местния бизнес извън големите градове.

Програма InvestEU, която се изпълнява в периода 2021–2027 г., е ключов инструмент на Европейската комисия за подпомагане на устойчивото развитие, малкия бизнес и иновациите. Тя има за цел да стимулира инвестициите, зелената икономика, заетостта и просперитета в Европа.

ББР е сред 17-те прилагащи партньори, получили акредитация за управление на европейски фондове и бюджетни инструменти. Банката беше одобрена за тази роля през 2023 г.