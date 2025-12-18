Германските въоръжени сили сключиха договор с "Райнметал" за 1,7 млрд. евро.

Германска отбранителна компания „Райнметал" (Rheinmetall) е сключила договор за сателити на стойност 1,7 милиарда евро с германския Бундесвер (въоръжените сили), предаде ДПА.

Многогодишният договор с Бундесвера включва възможност за удължаване.

Сделката е свързана с достъп до разузнавателни данни от системи с космическо базиране, предоставени от сателит с радар със синтетична апертура (SAR - вид радар, който може да се използва за създаване на двуизмерни или триизмерни изображения на земната повърхност - бел. ред.).

Очаква се всеки ден Бундесверът да получава голям брой изображения в кратки срокове. Те ще идват от система от 62 към момента спътника на финландската компания Ай Си И Уай И (ICEYE), която си сътрудничи с „Райнметал". Очаква се в бъдеще към системата да бъдат добавени още спътници.

Изображенията от тези сателити се смятат за особено точни, дори при лоши метеорологични условия или през нощта. Анализът на информация има за цел, наред с други неща, да помогне да бъде защитена новата бригада на Бундесвера в Литва, както и целият източен фланг на НАТО.

„Райнметал" ще работи в тясно сътрудничество с полската технологична компания „Сатим" (Satim), която ще обработва информацията с изкуствен интелект. Голям обем сложни радарни изображения ще бъдат преобразувани в използваема информация, съобщава БТА.

„Райнметал" произвежда основно танкове, боеприпаси и артилерия, чието търсене значително нарасна заради войната в Украйна, така че базираната в Дюселдорф компания е по-заета от всякога, отбелязва ДПА.

Войната обаче демонстрира значението и на въздушното пространство и на Космоса. Изображенията от въздуха са изключително важни за ранното засичане на действията на врага зад фронтовата линия.

Както е известно, "Райнметал" ще строи нов завод за боеприпаси в България. Неговото изграждане ще започне по план през пролетта на следващата година. Това обяви шефът компанията Армин Папергер, който увери, че през 2027 година ще бъдат произведени и първите продукти.