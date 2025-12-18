"Луфтханза" увеличава полетите си до САЩ

Германската авиокомпания „Луфтханза" (Lufthansa) планира да се възползва от силното търсене на ключови пазари в САЩ, като увеличи броя на трансатлантическите си полети и заложи на нови премиум продукти, заяви пред Ройтерс главният изпълнителен директор на компанията Карстен Шпор.

„Успяхме да пренасочим продажбите си така, че почти 60 процента от тях вече идват от САЩ и около 40 процента от Европа, докато в продължение на години съотношението беше обратното", каза Шпор в интервю, проведено в централата на „Луфтханза" във Франкфурт.

По думите му разширяването на дейността в САЩ е съсредоточено основно в по-малки градове, а не в традиционните авиационни хъбове като Ню Йорк. От следващата година „Луфтханза" ще увеличи полетите по линията Франкфурт – Роли-Дърам, щата Северна Каролина, от три пъти седмично на всекидневни. Полетите по маршрута Франкфурт – Сейнт Луис, щата Мисури, ще бъдат увеличени до пет пъти седмично от сегашните три.

„Това показва силата на американския пазар и интереса към полети с европейски авиокомпании до Европа", каза Шпор, цитиран от БТА.

Наскоро „Луфтханза" представи новата си премиум седалка „Алегрис" (Allegris), която, според ръководството на компанията, може да донесе двуцифрен ръст на доходността от премиум сегмента.

Шпор изрази надежда, че въвеждането на новите самолети ще подкрепи растежа на авиокомпанията, който през последните години беше възпрепятстван от забавяния в доставките от самолетостроителите „Боинг" (Boeing) и „Еърбъс" (Airbus).

Забавянията са довели до финансови загуби за германската авиокомпания, като в резултат на това цената на акциите ѝ е изостанала спрямо конкурентите „Ер Франс – Ка Ел Ем" (Air France-KLM) и „Ай Ей Джи" (IAG), собственик на „Бритиш еъруейз" (British Airways).

Шпор заяви още, че очаква търсенето в авиационния сектор да остане стабилно, а цените на самолетните билети да се запазят без промяна или да продължат да нарастват, предвид ограниченията в предлагането.