Мирослав Боршош очерта стабилна рамка за развитието на туризма през 2026 г.

НСТ представи последователната държавна политика в сектора

Националният съвет по туризъм заседава с участието на представители на държавните институции, общини, туристическия бранш, браншови и неправителствени организации. В рамките на срещата бяха отчетени резултатите от изминалата година и очертани основните приоритети за развитието на сектора през 2026 г., сред които активната роля на държавата, диверсификацията на туристическото портфолио на България, подобряването на свързаността и справянето със структурни предизвикателства като недостига на работна ръка и силната сезонност. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош подчерта, че настоящият форум традиционно цели да дава балансирана и реалистична оценка за състоянието на сектора. По думите му през изминалата година е било от ключово значение държавата ясно и последователно да заеме активна позиция в сектор „Туризъм". Освен конкретните добри резултати от летния и зимния сезон, като основен напредък беше откроено утвърждаването на държавата като реален участник в диалога с бранша. „Ако успеем да надградим постигнатото на национално ниво през следващата година, ще можем да превърнем туризма в устойчив и стратегически значим сектор за държавата", посочи Мирослав Боршош.

Сред основните теми в дискусията беше и необходимостта от диверсификация на туристическото предлагане. Министърът в оставка акцентира върху нуждата България да се представя като многопластова дестинация. „Когато не разширяваш портфолиото си и не представяш дестинацията си като многопластова, рано или късно изчерпваш съществуващото предлагане. Затова, освен основните форми на туризъм, които носят приходи за страната, всяка година държавата трябва да има и ясен допълнителен акцент, към който целенасочено да насочва рекламата и маркетинга си", заяви Мирослав Боршош. Той отчете, че фокусът върху винения туризъм през 2025 г. вече е дал измерими резултати и международна разпознаваемост, а като следваща логична стъпка посочи развитието на културния туризъм с цел по-добро разпределение на туристопотока и удължаване на сезона.

Председателят на Комисията по туризъм в Народното събрание д-р Десислав Тасков отчете добрия диалог между законодателната и изпълнителната власт през изминалата година и подчерта като положителна практика провеждането на изнесени заседания в туристически дестинации, където проблемите се обсъждат на място с бизнеса и местните власти.

Недостигът на кадри беше откроен като един от най-сериозните проблеми пред сектора. В резултат на съвместната работа с бранша Министерството на туризма е обобщило конкретни потребности за между 8 и 10 хиляди работници. Информацията е предоставена на Министерството на външните работи и ще бъде обект на последващ мониторинг с цел по-добра координация и облекчаване на визовите процедури. По време на срещата беше инициирана и дискусия по темата за дуалното професионално обучение, като бяха представени възможностите на проекта "ДОМИНО 2: интегриране на дуалното професионално образование и обучение в БГ", въведен от МОН за първи път през 2015 г.

От страна на туристическия бранш беше дадена положителна оценка за работата на Министерството на туризма и за ясното поставяне на ключовите теми още в началото на годината, за надградените политики и запазените добри практики. По време на срещата беше изтъкнат и потенциалът на медицинския туризъм, който вид туризъм може да се превърне в национален приоритет и да допринесе за удължаване на сезона и за по-добро международно позициониране на дестинация България.

В рамките на заседанието беше представена Програмата за национална туристическа реклама през 2026 г, бяха засегнати и въпроси, свързани със законодателните промени, управлението на националните курорти, засилването на контролната функция на държавата и мерките, предприети от страна КЗП в сътрудничество с Министерството на туризма, с цел защита на коректния бизнес и на потребителите на туристически услуги, като участниците се обединиха около необходимостта от тясно междуинституционално взаимодействие.

В заключение министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош подчерта стратегическата роля на сектора и необходимостта от приемственост в провежданите политики. „В туризма има решения на стратегическите задачи, които стоят не само пред сектора, но и пред държавата като цяло. Свършената през тази година работа не беше малко и създава стабилна основа за бъдещото управление. Няма да се откажа от тази линия на работа, защото е важно да не загубим постигнатото и да продължим да надграждаме в интерес на страната", заяви министърът и благодари на участниците за ангажираността и съвместната работа.