Спадът на инфлацията в САЩ подкрепи европейските борси

Изненадващият спад на инфлацията в САЩ през ноември подкрепи европейските фондови пазари днес, като основните индекси завършиха търговията с ръстове, предава Дау Джоунс.

Водещият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 се повиши с над 1 на сто до 5741,71 пункта в края на сесията. Пазарите реагираха слабо на решението на Европейската централна банка да запази основния си лихвен процент без промяна, тъй като то беше широко очаквано. Еврозоната навлиза в 2026 г. с надежди за икономическо оживление и при относително ниски основни лихвени равнища.

„В момента няма причина за промяна на лихвените проценти“, заяви Михаел Хайзе, главен икономист на „Ейч Кю Тръст“ (HQ Trust), като посочи, че икономиката се намира в лек подем, а инфлацията остава близо до средносрочната цел на ЕЦБ от 2 на сто.

Инфлацията в САЩ през ноември неочаквано спадна под 3 на сто, което засили очакванията за бъдещо понижение на лихвите от страна на Федералния резерв. В същото време анализаторите отбелязват, че значимостта на данните е ограничена заради частичното спиране на работата на федералната администрация през октомври и първата половина на ноември, което е довело до пропуски в статистиката.

„Потребителските цени падат, акциите се покачват“, обобщи американската търговска платформа „Слоуп ъв Хоуп“ (Slope of Hope).

В края на сесията си водещият германски индекс DAX се повиши с 1 на сто до 24 199,50 пункта, като компенсира загубите от предходния ден. Въпреки ръста част от пазарните участници изразяват скептицизъм по отношение на широко обсъжданото т.нар. „коледно“ или годишно рали. Индексът на средните по капитализация компании MDAX нарасна с 1,39 на сто до 30 281,18 пункта, съобщи БТА.

Новините около отделните компании бяха ограничени. В центъра на вниманието на инвеститорите беше германският отбранителен концерн „Райнметал“ (Rheinmetall) на фона на предстоящата продажба на бизнеса му с автомобилни компоненти. Според пазарни участници инвеститорите от години не одобряват съчетаването на оръжеен и автомобилен бизнес в рамките на една компания. „Пазарът никога не е харесвал това разделение, което изглеждаше като кошница от две различни компании“, коментира търговец.

В същото време анализатори отбелязват, че заради кризата в автомобилната индустрия и печалбите, които са на най-ниските си нива от около десетилетие, не може да се очаква висока продажна цена за автомобилното подразделение. Акциите на „Райнметал“ поскъпнаха с 1,5 на сто.

Акциите на автомобилните производители продължиха да бъдат избягвани от инвеститорите. Това се случва въпреки решението на Европейския съюз засега да отложи излизането на автомобилите с двигатели с вътрешно горене от пазара през 2035 г. Новите регулаторни изисквания обаче срещат критики от страна на индустрията, като автомобилните концерни предупреждават, че по-строгите екологични и производствени стандарти могат да доведат до повишение на цените на автомобилите. На този фон акциите на „Фолксваген“ (Volkswagen) поевтиняха с 0,2 на сто, на Бе Ем Ве (BMW) – с 0,5 на сто, а на „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes-Benz) – с 0,7 на сто.

Най-голям ръст сред компонентите на DAX отчете „Сименс Енерджи“ (Siemens Energy), чиито акции поскъпнаха с 3,5 на сто. Книжата, които често се възприемат от пазара като свързани с темата за изкуствения интелект, бяха под натиск през последните дни заради корекция в сектора. Възстановяването на акциите на „Оракъл“ (Oracle) на Уолстрийт обаче подкрепи настроенията и за сходни компании. Акциите на „Дойче банк“ (Deutsche Bank) се повишиха с 3,2 на сто.

В Лондон акциите на „Уитбрeд“ (Whitbread) отчетоха силен ръст от 6,3 на сто. Операторът на хотелската верига „Премиер Ин“ (Premier Inn), която присъства и на германския пазар, привлече нов активен инвеститор – „Корвекс Мениджмънт“ (Corvex Management). Инвестиционният фонд обяви, че притежава 6,05 на сто от капитала на компанията и смята, че акциите ѝ са значително подценени спрямо други дружества в сектора.

Акциите на веригата парфюмерии „Дъглас“ (Douglas) поевтиняха с 3,9 на сто. Годишният отчет и прогнозите на компанията бяха приети негативно от пазара. От дружеството очакват забавяне на растежа на пазара и отчитат „повишена ценова чувствителност“ сред потребителите.

Във Франкфурт акциите на „Сименс Енерджи“ (Siemens Energy) поскъпнаха с 3,5 на сто, като инвеститорите се възползваха от предходното понижение на цената им.

Книжата на „Рационал“ (Rational) поскъпнаха с над 5 на сто, след като Ю Би Ес (UBS) повиши препоръката си за акциите на производителя на оборудване за професионални кухни до „купувай“.

„Дойче банк“ (Deutsche Bank) даде по-оптимистична оценка за „Тисенкруп Нусера“ (Thyssenkrupp Nucera), като повиши препоръката си до „купувай“. Акциите на производителя на електролизна техника поскъпнаха с близо 6 на сто, а тези на мажоритарния акционер „Тисенкруп“ (Thyssenkrupp) – с 2,6 на сто.

Извън еврозоната британският индекс FTSE 100 нарасна с 0,7 на сто до 9837,77 пункта. Британската централна банка понижи основния си лихвен процент, както се очакваше, с 0,25 процентни пункта до 3,75 на сто, като решението беше взето с минимално мнозинство.

Силните резултати на Уолстрийт и благоприятните данни за инфлацията в САЩ подкрепиха и швейцарския пазар на акции.

Инвеститорите отчетоха и добрите перспективи на производителя на чипове „Майкрон Текнолоджи“ (Micron Technology), което допринесе за успокояване на опасенията за балон в сектора на изкуствения интелект.

Индексът SMI се повиши с 0,8 на сто до 13 136 пункта. От 20-те компании в индекса 18 отчетоха ръст, а две – спад. Оборотът възлезе на 19,62 млн. акции при 21,96 млн. ден по-рано.

Акциите на Ю Би Ес (UBS) поскъпнаха с 2,5 на сто, подкрепени от очаквания, че планираните по-строги капиталови изисквания към банките в Швейцария може да се окажат по-умерени от първоначално предвиденото. „Партнърс Груп“ (Partners Group) добави около 3 на сто към капитализацията си.

Инвеститорите проявиха интерес и към циклични компании – А Бе Бе (ABB), „Амрайз“ (Amrize), „Геберит“ (Geberit), „Холсим“ (Holcim) и „Сика“ (Sika) отчетоха повишения между 1 и 2,1 на сто.

Сред големите компоненти в индекса книжата на „Нестле“ (Nestlé) и „Рош“ (Roche) поскъпнаха съответно с 0,7 и 0,8 на сто, докато тези на „Новартис“ (Novartis) поевтиняха с 0,2 на сто. Книжатана производителите на луксозни стоки „Ришмон“ (Richemont) и „Суоч“ (Swatch) също поскъпнаха въпреки разочароващите данни за износа на швейцарски часовници.

Сред второстепенните компании „Аволта“ (Avolta) отчете ръст от 1,8 на сто, след като операторът на безмитни магазини получи концесия за управление на търговски площи на летище Шанхай Пудун.

И Виенската фондова борса приключи търговията в четвъртък с леко повишение. Основният индекс ATX нарасна с 0,24 на сто до 5190,20 пункта.

На австрийския пазар в центъра на вниманието бяха акциите на „Ерсте груп“ (Erste Group), „Райфайзен банк интернешънъл“ (Raiffeisen Bank International – RBI) и И Ви Ен (EVN).

„Ерсте груп“ получи регулаторно одобрение за придобиването на 49 на сто от полската „Сантандер банк Полска“ (Santander Bank Polska). Полският финансов надзор даде зелена светлина за сделката, обявена през май, на стойност 6,8 млрд. евро. Тя е сред най-големите трансгранични банкови сделки в Европа през последните години. Акциите на „Ерсте груп“ поскъпнаха с 0,8 на сто.

Енергийният концерн И Ви Ен отчете спад на консолидираната печалба за финансовата 2024/2025 година, приключила на 30 септември 2025 г. Основната причина, посочена от компанията, е по-слабият финансов резултат, включително заради по-ниски дивиденти от „Фербунд“ (Verbund). Въпреки това акциите на компанията поскъпнаха с 3 на сто, като анализаторите на „Ерсте груп“ подчертаха стабилните финансови резултати и по-високата прогноза за следващата година.

Във връзка с второто съдебно дело, заведено от санкционираното от ЕС дружество „Ем Кей Ей Пи Расперия трейдинг лимитид“ (MKAP Rasperia Trading Limited) срещу „Щрабаг“ (Strabag SE) и основните ѝ австрийски акционери, арбитражният съд в руския регион Калининград постанови те да заплатят 339 млн. евро. Решението може да бъде изпълнено и срещу активи на „АО Райфайзенбанк“ (AO Raiffeisenbank) – изцяло притежаваното руско дъщерно дружество на австрийската банка. Тя планира да задели провизия в този размер през четвъртото тримесечие на 2025 г. и ще обжалва решението с отлагателен ефект. Акциите на банката поевтиняха с 2,6 на сто.

Междувременно „Ерсте груп“ повиши целевата си цена за акциите на „Фьосталпине“ (Voestalpine) от 26,5 на 39,5 евро, но понижи препоръката си от „купувай“ на „задържай“. Акциите на компанията се обезцениха с 0,3 на сто до 38,38 евро.

Акциите на „Виена иншурънс груп“ (Vienna Insurance Group – VIG) поевтиняха с 3 на сто, след като в предходната сесия поскъпнаха с над 6 на сто. От началото на борсовата 2025 година книжата на застрахователния концерн са нараснали със 112 на сто.

В технологичния сектор акциите на Ей Ти енд Ес (AT&S) добавиха 0,9 на сто към стойността си. Производителят на печатни платки отчита ръст от 146 на сто в цената на акциите си от началото на годината и е най-добре представящата се компания в сегмента Prime Market на Виенската борса, следван от „Фрекуентис“ (Frequentis) с увеличение от 139 на сто.