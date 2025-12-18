До 2028 г. трансграничният жп тунел между България и РСМ трябва да бъде готов

До 2028 г. трансграничният железопътен тунел между България и Република Северна Македония трябва да бъде готов, заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов. Той участва в заседанието на парламентарната комисията по външна политика, на което единодушно беше подкрепена ратификацията на Споразумението между правителствата двете страни за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево. „За" гласуваха 14 депутати, пише БТА.

Това е проект, който е много зорко наблюдаван от страна на Европейската комисия, която и е да е от държавите оттук нататък, която прояви безпричинно възпрепятстване на този проект, ще бъде разглеждана като ненадежден партньор. Това е тест както за нас, въпреки че сме член на ЕС, но още по-голям тест е за Република Северна Македония, която е кандидат за член на ЕС, коментира Караджов. Това е общ проект, не се копае от двете страни по малко, а е един цял общ проект, който се ръководи от съвместен комитет. Имаме един търг, един изпълнител, един тунел, обясни вицепремиерът в оставка.

Тунелът завинаги ще се управлява от такъв общ комитет. Двете страни винаги ще трябва да плащат по някаква сума, за да се поддържа, но той ще се поддържа съвместно.

Вицепремиерът очаква съпътстващата инфраструктура до границата – последните 2,4 км – да бъде готова, при стройна организация, до края на следващата година. Тоест през 2027 г. ние да си имаме тези 2,4 км, а когато стане готов тунелът, само да закачим последните 400 м. Такъв ни е планът, каза още Гроздан Караджов.

Споразумението беше подписано от Гроздан Караджов и от заместник министър-председателя и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски на жп гарата в с. Гюешево.