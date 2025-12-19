"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп навлиза в бизнеса с термоядрена енергия чрез сливане на стойност 6 млрд. долара между неговата компания за социални медии Trump Media и TAE Technologies, подкрепяна от Google. Това се случва само дни след като представители на сектора призоваха за федерално финансиране.

Сделката, изцяло под формата на размяна на акции и обявена в четвъртък, представлява амбициозен залог за енергийния бум, подхранван от центровете за данни за изкуствен интелект, и допълва нарастващото портфолио на семейство Тръмп от разнообразни начинания.

Те варират от криптовалути до недвижими имоти и мобилни услуги.

Нарастващите нужди от електроенергия на технологичната индустрия през последните месеци възродиха интереса към ядрената енергия, включително рестартиране на напълно затворени реактори, разширяване на съществуващи централи и подписване на договори за бъдещи малки модулни реактори.

Но въпреки десетилетия глобални усилия, ядрената синтезна (термоядрена) енергия, често разглеждана като по-чист и надежден източник на енергия, все още не е довела до създаването на търговски жизнеспособен реактор.

TAE работи с Google Research повече от десетилетие в областта на термоядрената наука, а сред нейните инвеститори са Chevron и Sumitomo Corporation of Americas.

Компанията, основана през 1998 г., управлява също бизнес за съхранение на енергия и подразделение за наука за живота, което разработва биологично насочена лъчетерапия за лечение на рак.

Акционерите на двете компании ще притежават приблизително по 50% от обединеното дружество след финализирането на сделката в средата на 2026 г. Trump Media and Technology Group ще бъде холдинговата компания за бизнеси, включително платформата Truth Social, TAE Power Solutions и TAE Life Sciences.

Акциите на Trump Media скочиха с 33% в предборсовата търговия, привличайки внимание в Stocktwits, социална мрежа за индивидуални инвеститори. Акциите на компанията, която работи на загуба, са се понижили с близо 70% през тази година.

"По наше мнение TAE ясно ще разполага и със значителна политическа подкрепа от президента Тръмп", заяви анализаторът на Wedbush Дан Айвс.

Главният изпълнителен директор на TAE, Биндербауер, и други ръководители на компании в сектора са се срещнали този месец с представители на Министерството на енергетиката на САЩ, седмици след като ведомството създаде първия си офис, посветен на термоядрената енергия.

Компанията, която е набрала над 1.3 млрд. долара частно финансиране, има за цел да разработи и продава следващо поколение неутрално-лъчеви системи за термоядрени и свързани приложения по по-рентабилен начин.

Trump Media се е съгласила да предостави до 200 млн. долара в брой на TAE при подписване на сделката и още 100 млн. долара при първоначалното подаване на регистрационните документи. Сделката е одобрена от управителните съвети на двете компании.

Двете компании планират да започнат строителството на първата в света термоядрена електроцентрала в комунален мащаб след финализирането на сделката.

Главният изпълнителен директор на Trump Media Девин Нунес ще бъде съизпълнителен директор на новата компания заедно с Биндербауер.

Обединената компания ще има деветчленен съвет на директорите, включващ Нунес, Биндербауер и Доналд Тръмп-младши.

Компанията, която основно генерира приходи от реклама в платформата Truth Social, отчита загуби от самото си създаване. За третото тримесечие, приключило през септември, тя е отчела спад в приходите и загуба от 54.8 млн. долара, съобщава Mediapool.

Редица компании и учени от десетилетия се опитват да предизвикат термоядрени реакции, при които леки атоми се сливат при екстремно високи температури и освобождават огромни количества енергия, процесът, който захранва Слънцето.

Основните препятствия пред комерсиализацията на термоядрената енергия включват постигането на по-голямо количество енергия от реакцията, отколкото е вложено в нея, както и разработването на инсталации, които могат да издържат на непрекъснати термоядрени реакции за захранване на електропреносната мрежа.