ТикТок подписа сделка с компания на съюзник на Тръмп

ТикТок подписа споразумение за отделяне на дейността си в САЩ към фирма, контролирана предимно от американски инвеститори, включително софтуерния гигант Oracle, компания, управлявана от милиардера Лари Елисън, съюзник на Доналд Тръмп, предаде NPR.

Според споразумението фирмата ще контролира хипер-ангажиращият алгоритъм на ТикТок и огромното количество данни, които приложението е събрало за милиони американци,

Алгоритъмът на ТикТок в САЩ ще бъде "преобучен", като ще се използват само данни на американци. Правилата за модериране на съдържанието относно това, което е позволено и какво не, ще бъдат от инвеститорите.

Все пак основният алгоритъм ще продължи да бъде собственост на базираната в Пекин ByteDance, компания създател на апликацията, с благословията на американските одитори.

„Възможно е американският ТикТок да започне да цензурира или скрива изказвания. Надявам се, че екипът за модериране на съдържанието в САЩ да позволи и изказвания, които американските собственици може да не харесват", коментира Анупам Чандер, професор по право и технологии в Университета Джорджтаун, който изучава регулирането на новите технологии

Съгласно условията на продажбата, половината от новото дружество, което ще контролира американската версия на ТикТок, ще бъде собственост на консорциум от инвеститори, включващ Oracle, частната инвестиционна компания Silver Lake и подкрепяната от държавата инвестиционна компания MGX от Обединените арабски емирства. Те ще контролират 45%.

Около една трета ще остане притежание на съществуващите инвеститори на ByteDance.

Седемчленен съвет на директори, съставен предимно от американци, ще контролира новата компания, според меморандума, за който пръв съобщи Axios.

Сделката е резултат от повече от петгодишен натиск от страна Вашингтон. През 2024 г. американските власти заявиха, че ще забранят приложението в страната, ако то не бъде продадено.

ТикТок има около 2 милиарда потребители в световен мащаб, като около 10% от тях са от САЩ.