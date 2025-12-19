„Найки“ отчете нов спад на маржа на печалба, акциите ѝ поевтиняха с около 10%

Американският производител на спортни облекла „Найки" (Nike) отчете спад на брутния си марж за второ поредно тримесечие на фона на слаби продажби в Китай, промени в продуктовия микс и натиск от американските мита върху производството в Югоизточна Азия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. След публикуването на резултатите акциите на компанията се сринаха с около 10 на сто.

За тримесечието, приключило на 30 ноември, брутният марж на „Найки" се е понижил с 300 базисни пункта. Компанията очаква маржовете да се свият допълнително - с между 175 и 225 базисни пункта - и през текущото тримесечие.

Главният изпълнителен директор на „Найки" Елиът Хил заяви по време на телеконферентен разговор с анализатори, че резултатите са „малко по-добри от очакваните преди 90 дни", но „далеч от потенциала" на компанията. По думите му „Найки" все още се намира „в средата на процеса на възстановяване".

Продажбите в Китай са намалели със 17 на сто на годишна база, отбелязвайки шести пореден тримесечен спад. Компанията посочи, че възстановяването на китайския пазар вероятно ще бъде по-бавно в сравнение с това в Северна Америка.

„Притеснително е, че представянето в Китай остава толкова слабо", коментира анализаторът на „Морнингстар" (Morningstar) Дейвид Суартц.

„Найки" се опитва да възстанови позициите си и културното си влияние след поредица от слаби тримесечия, в които загуби пазарен дял за сметка на по-малки и по-модерни марки като „Он" (On) и „Хока" (Hoka). Новата стратегия на компанията, въведена след поемането на поста от Елиът Хил през 2024 г., е насочена към ключови спортове като бягане и футбол, възстановяване на партньорствата с търговци на дребно и постепенно изместване от класическите модели обувки към по-нови продуктови линии.

Тази промяна обаче оказва краткосрочен натиск върху маржовете. Продажбите чрез търговци на дребно обикновено са на по-ниски цени в сравнение с директните продажби, а разчистването на стари наличности изисква значителни отстъпки.

Финансовият директор Матю Френд потвърди, че високите мита, наложени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп върху държави от Югоизточна Азия, където се произвежда по-голямата част от продуктите на „Найки", ще струват на компанията около 1,5 милиарда долара през настоящата финансова година.

„Този обрат струва реални пари", коментира анализаторът на „Закс Инвестмънт Рисърч" (Zacks Investment Research) Дейвид Бартосиак. По думите му тримесечието показва устойчивост на бизнеса, но печалбата остава под натиск.

Приходите на „Найки" за второто тримесечие възлизат на 12,43 милиарда долара, над средната прогноза на анализаторите от 12,22 милиарда долара, показват данни на „Лондон сток ексчейндж груп" (LSEG). Компанията очаква приходите за третото тримесечие, което включва и коледния период, да отбележат спад в ниските едноцифрени стойности.

Нетната печалба за тримесечието е намаляла с 32 на сто спрямо същия период на миналата година, докато коригираната печалба на акция от 53 цента надмина пазарните очаквания за 38 цента.