Над 27% от електричеството в Европа са от вятърна енергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 27,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 22,9 процента от общото количество електроенергия (1,942 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,6 процента (392 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (85,7 процента), Германия (56,3 на сто) и Швеция (56 процента). В България делът е 0,5 процента, съобщава БТА.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (806,4 гигаватчаса), Франция (377,8 гигаватчаса) и Швеция (224,1 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,6 гигаватчаса.