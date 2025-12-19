Европейските борси започнаха последната сесия за седмицата с ръстове

Европейските фондови пазари отвориха с леки ръстове днес, докато инвеститорите осмисляха редица решения на централни банки и очакваха важни преговори за бюджета във Франция, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Паневропейският индекс Stoxx 600 е нагоре с 0,04 на сто до 585,57 пункта към 10:45 часа българско време. Водещият френски бенчмарк CAC 40 добавя 0,03 на сто до 8153,70 пункта, във Франкфурт Dax добавя 0,04 на сто до 24 210,80 пункта, в Лондон FTSE 100 добавя 0,13 на сто до 9850,89 пункта. В Мадрид Ibex 35 добавя 0,12 на сто до 17 154,90 пункта.

По отношение на отделните акции, производителите на спортни облекла „Пума" (Puma) и „Адидас" (Adidas) отчетоха понижения съответно с 1,9 на сто и 0,7 на сто. Спадът е свързан с опасенията около представянето на американския им конкурент „Найки" (Nike), които се пренесоха и върху европейските компании от сектора.

Въпреки че „Найки" надмина прогнозите на Уолстрийт с финансовите си резултати за второто тримесечие, инвеститорите реагираха негативно на продължаващата слабост на китайския пазар и на ефекта от митническия режим, въведен от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Акциите на „Найки" поевтиняха с около 10 на сто в следборсовата търговия, като цената им е с близо 20 на сто под върха, достигнат през февруари.

„Пума" беше сред най-слабо представилите се компании в индекса Stoxx 600 тази сутрин.

Регионалните пазари остават под влияние и на поредица от решения на централните банки. В четвъртък актуализации на паричната политика обявиха „Банк ъв Ингланд", Европейската централна банка (ЕЦБ), „Норгес Банк" (Norges Bank, норвежката централна банка) и „Риксбанк" (Riksbank, шведската централна банка). Всички централни банки, с изключение на британския регулатор, който понижи основния си лихвен процент с 25 базисни пункта, запазиха лихвените нива без промяна.

Европейската централна банка подобри прогнозата си за икономическия растеж в еврозоната, като вече очаква увеличение на брутния вътрешен продукт с 1,4 на сто през 2025 г. и с 1,2 на сто през 2026 г.

В петък вниманието на инвеститорите е насочено и към Франция, където законодателите ще проведат ключови преговори по бюджета за 2026 г. Съвместна парламентарна комисия ще обсъди параметрите на разходния план, а политическите разногласия поставят под съмнение постигането на консенсус. При липса на споразумение премиерът Себастиен Льокорню може да бъде принуден да прибегне до извънредни мерки, за да осигури финансиране и възможност за поемане на заеми до приемането на редовен бюджет.

Миналия месец Льокорню предупреди, че рискът страната да влезе в новата година без приет бюджет представлява сериозна заплаха за Франция, съобщиха местни медии. Страната вече преживя политическа нестабилност през тази година, след като Льокорню подаде оставка само 27 дни след встъпването си в длъжност, а впоследствие бе възстановен на поста.

Междувременно представители на Европейския съюз съобщиха по-рано днес, че е одобрен пакет от помощи за Украйна на стойност 90 млрд. евро, като е взето решение замразените руски активи да не бъдат използвани за финансиране на заеми за Киев.

Икономическият календар за Европа включва днес данните на Ге еф Ка (GfK) за потребителското доверие в Германия, статистиката за продажбите на дребно във Великобритания и индекса на бизнес доверието в Италия.

В САЩ инвеститорите ще следят данните за продажбите на съществуващи жилища, както и окончателните стойности на индекса на потребителското доверие на Мичиганския университет за декември. Фючърсите на Уолстрийт са разнопосочни в тази сутрин след като по-ниските от очакваното данни за инфлацията помогнаха на американските акции да прекъснат четиридневната си серия от понижения в четвъртък.