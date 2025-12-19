Азиатските фондови пазари последваха снощния растеж на Уолстрийт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С растеж приключиха днешните сесии водещите индекси на Токийската фондова борса, след като централната банка на Япония „Банк ъв Джапан" (Bank of Japan) повиши основната лихва до най-високо ниво от три десетилетия, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Индексът Nikkei 225 нарасна с 505,71 пункта или 1,03 на сто до 49 507,21 пункта. По-широкият Topix прибави 26,77 пункта или 0,80 на сто и завърши на равнище от 3383,66 пункта.

Доходността на 10-годишните японски държавни облигации се повиши до 2,020 на сто днес, максимум от август 1999 г., тъй като „Банк ъв Джапан" очаквано повиши основния си лихвен процент до 30-годишен връх от около 0,75 на сто.

Барометърът на дългосрочните лихвени проценти също наддаде поради опасения за фискалното състояние на Япония, подхранени от възможния мащабен план за разходи на премиера Санае Такаичи.

Правителството обмисля да състави рекорден бюджет от 120 трилиона йени за следващата фискална година, която започва през април.

По-рано тази седмица японският парламент прие допълнителен бюджет от 18,3 трилиона йени за текущата фискална година за финансиране на експанзивен икономически пакет. Държавата планира да емитира нови облигации на стойност 11,7 трилиона йени, за да покрие повече от 60 процента от общата сума.

Японската валута отслабна до около 156 йени за щатски долар.

Еврото се котираше на 1,1718-1722 долара и 182,73-81 йени в сравнение със 1,1719-1729 долара и 182,36-46 йени в Ню Йорк и 1,1733-1735 долара и 182,95-99 йени в Токио вчера.

В Китай борсовите индекси също отчетоха ръстове днес. Най-значително поскъпнаха книжата на производителите на самолети, мебели и на дружествата от туристическия бранш, информира Синхуа.

Индексът Shanghai Composite се повиши с 0,36 на сто до ниво 3890,45 пункта, а Hang Seng в Хонконг – с 0,75 на сто до 25 690,53 пункта.

Южнокорейският Kospi също е нагоре – с 0,65 на сто 4020,55 пункта, тъй като опасенията на инвеститорите за сектора на изкуствения интелект се разсеяха, посочи Йонхап.

Акциите на местния лидер в производството на автомобили „Хюндай Мотър" (Hyundai Motor) отбеляза ръст от 2,21 на сто, а на по-малката му дъщерна компания „Киа" (Kia) - с 0,5 на сто.

Индексите на Уолстрийт снощи закриха търговията възходящо на фона на публикуваните данни за спад на инфлацията в САЩ през ноември. Ценовата динамика подхрани очакванията за предстоящо понижение на лихвите на Управлението за федерален резерв, а новите прогнози на американския производител на чипове „Майкрон Текнолъджи" (Micron Technology) сигнализираха за засилено търсене на изкуствен интелект, предаде Ройтерс.

Широкият индекс S&P 500 нараства с 0,79 на сто до 6774,76 пункта.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average прибави 0,14 на сто до 47 951,85 пункта, а технологичният Nasdaq Composite се представи най-силно, като наддаде с 1,38 на сто до 23 006,36 пункта.

Акциите на „Майкрон Текнолъджи" скочиха с 10,12 на сто, след като компанията сигнализира за силно търсене на своите чипове памет и надмина прогнозите за първото тримесечие.

От „Майкрон Текнолъджи" заявиха в разговор с анализатори, че бързото разрастване на инфраструктурата за изкуствен интелект е довело до по-голямо търсене на нейните продукти.

Компанията очаква общият пазар на памети с висока честотна лента (HBM) да достигне 100 милиарда долара до 2028 г., което отговаря на 40 на сто годишен темп на растеж.