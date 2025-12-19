Вносът на петрол в ЕС спада през първите девет месеца на 2025 г.

През първите девет месеца на 2025 г. средният месечен внос на петрол в Европейския съюз е намалял с 18,3 на сто по стойност и с 6,6 на сто по обем в сравнение със средния месечен внос за 2024 г., според публикуваните днес най-нови данни на Евростат, цитирани от БТА.

За сметка на това стойността на вноса на втечнен природен газ е нараснала с 36,1 на сто, а обемът - с 25,9 на сто.

Стойността на вноса на природен газ в газообразно състояние се е увеличила с 3,1 на сто, докато обемът му е намалял с 4,9 на сто.

През третото тримесечие на 2025 г. основните доставчици на петрол за Европейския съюз са били Норвегия с дял от 14,6 на сто, Съединените щати - 14,5 на сто, и Казахстан - 12,2 на сто.

По-голямата част от вноса на втечнен природен газ в ЕС - 59,9 на сто - е дошла от Съединените щати. Русия е осигурила 12,7 на сто от доставките, а Алжир - 7,7 на сто.

Норвегия остава основният доставчик на природен газ в газообразно състояние за ЕС с дял от 51,8 на сто. Алжир е вторият по големина доставчик с 14,6 на сто, следван от Обединеното кралство с 13,4 на сто.