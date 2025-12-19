ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Топлофикация Перник възстанови топлоподаването

Цената на природния газ на хъба TTF слабо се повиши до близо 28 евро за мегаватчас

Цената на природния газ се повиши до близо 28 евро за мегаватчас. Снимка: Архив Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 27,830 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 12:50 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 27,980 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 27,652 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 19 декември, е 62,55 лева за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 61,13 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 62,55 лева за мегаватчас, информира БТА.

