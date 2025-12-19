Руската централна банка понижи основната лихва с 50 базисни пункта до 16 процента

Руската централна банка „Банк России" понижи основния си лихвен процент с 50 базисни пункта до 16 на сто, като се позова на понижение на устойчивите показатели за текущия ръст на цените. В същото време регулаторът предупреди, че повишените инфлационни очаквания могат да затруднят връщането на инфлацията към целевите нива, се посочва в съобщение на централната банка, цитирано от ТАСС и БТА.

„На 19 декември 2025 г. Съветът на директорите на „Банк России" взе решение да понижи основния лихвен процент с 50 базисни пункта до 16,00 процента. Икономиката продължава постепенно да се връща към траектория на балансиран растеж. Устойчивите показатели за текущия ръст на цените през ноември са се понижили. В същото време през последните месеци инфлационните очаквания са се повишили леко. Кредитната активност остава висока", се казва в решението на регулатора.

От централната банка уточняват, че бъдещите решения за основния лихвен процент ще зависят от устойчивостта на забавянето на инфлацията, както и от динамиката на инфлационните очаквания.

Централната банка подчертава още, че ще поддържа такава степен на строгост на парично-кредитните условия, каквато е необходима за връщане на инфлацията към целта. Това предполага продължителен период на провеждане на строга парично-кредитна политика, се посочва в съобщението.

Според прогнозите на банката годишната инфлация в Русия ще спадне до диапазона 4-5 на сто през 2026 година.