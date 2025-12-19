ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нова мембрана се спука в турбината на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", изпуска водна пара в атмосферата

Марияна Бойкова

[email protected]

Снимка, направена от служител на централата и публикувана във фейсбук.

На 15 декември блокът беше спрян заради първата пробита мембрана

Нова мембрана в турбината на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" се е спукала тази нощ. Тя пропуска пара в атмосферата, но тъй като е в неядрената част, няма радиационна опасност. 

Новината тръгна от д-р Петър Кърджилов от фейсбук, но за "24 часа" я потвърди зам.-председателят на Агенцията за ядрено регулиране Борислав Станимиров. Според него мощността на блока е намалена и това трябва да тревожи не гражданите, а атомната централа, защото се произвежда по-малко електроенергия.

 По същата причина на 15 декември блокът беше спрян, сменени са четирите мембрани. Тогава от централата съобщиха, че е установена необходимост от подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. 

Станимиров коментира, че при набирането на мощност след пускането му на 16 декември  друга мембрана се е спукала. Все още в агенцията няма известие кога АЕЦ "Козлодуй" смята отново да  спре блока.

