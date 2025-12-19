Сгарт на нов, справедлив и устойчив преход в Югозападния въглищен регион

Регионален климатичен форум и обучителен семинар събра на едно място представители на институции, местни власти, бизнес, синдикати, граждански организации и международни партньори, за да постави началото на нов етап в климатичната и икономическата трансформация на Югозападния въглищен регион.

Събитието бе организирано в рамките на проекта LIFE AFTER COAL, финансиран по програма LIFE, чиято основна цел е изграждането и прилагането на система за управление, която да подпомага регионите и местните общности в постигането на климатична неутралност. Проектът предвижда разработване на планове за действие, анализи на риска, механизми за мониторинг и оценка на напредъка.

Форумът бе официално открит от Кристина Лазарова, която подчерта значението на събитието като старт на новия регионален цикъл за периода след 2026 г. и представянето на Регионалната стратегия за климатична неутралност и нейната система за управление. По думите ѝ, обединяването на всички заинтересовани страни е ключово условие за постигане на устойчиви и работещи решения.

В приветствието си от името на организатора – Платформа „Brown to Green", председателят ѝ Гален Монев акцентира върху постигнатото до момента по проекта LIFE AFTER COAL и върху сложността на задачата пред региона.

„Тази стратегия не е просто екологичен документ. Тя е инвестиционна стратегия – за растеж, за привличане на публични и частни инвестиции, за създаване на нови икономически дейности и добре платени работни места", заяви Монев. Той подчерта, че подходът при разработването ѝ е отворен и приобщаващ и дава възможност на всички заинтересовани страни да участват активно в процеса.

Специален акцент по време на форума бе поставен върху ролята на енергийните компании в прехода. Изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол" инж. Чавдар Стойнев подчерта, че енергийната трансформация е трудна, скъпа и рискова, но неизбежна, и трябва да се случва по реалистичен и отговорен начин.

„България все още не разполага с достатъчно алтернативни енергийни мощности, които да гарантират сигурно електро- и топлоснабдяване при рязко извеждане на въглищните мощности от експлоатация", заяви Стойнев. Според него затварянето на предприятия по чисто икономически причини крие сериозни социални рискове – загуба на работни места, икономически спад и заплахи за енергийната сигурност.

Той допълни, че ТЕЦ „Бобов дол" вече работи по сценарии за справедлив преход, включително чрез анализ на възможности за използване на природен газ и водород, произведен от слънчева енергия, като преходни решения към по-устойчива енергийна система.

Общото послание на форума бе, че климатичната трансформация трябва да бъде едновременно икономически и социално устойчива и насочена към хората и регионите. Участниците се обединиха около разбирането, че само чрез диалог, партньорство и споделена отговорност е възможно да се постигне справедлив преход, който да осигури бъдеще за въглищните региони и техните общности.