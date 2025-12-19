Поредица от срещи с международни експортни агенции, подпомагащи износа на специализирани технологии, стоки и услуги от водещи държави провежда българският строителен холдинг „Главболгарстрой“. Първата ключова среща бе с швейцарската агенция SERV, като в съвместните разговори се включиха и представители на един от най-големите и значими американски технологични гиганта - General Electric.

По време на срещата страните обмениха виждания си относно ролята на експортно-кредитните агенции в подкрепата на стратегически инфраструктурни проекти, както и приложимостта на тези решения в България и региона на Югоизточна Европа при изпълнението на мащабни проекти от различни сектори на икономиката.

Представителите на „Главболгарстрой“ подчертаха, че достъпът на Възложителите до предвидимо и дългосрочно финансиране е основен и важен фактор за успешната реализация на сложни инфраструктурни проекти, които имат съществен принос за икономическото развитие, регионалната свързаност и енергийната сигурност.

В рамките на проведените с „Главболгарстрой“ разговори се обсъдиха съществуващите възможности за осигуряване на дългосрочно, устойчиво и пазарно финансиране за големи инфраструктурни проекти от национално и регионално значение. Основният фокус бе върху създаването на рамки за финансово структуриране, които да позволят на Възложителите – както публични, така и частни инвеститори – да получат достъп до конкурентно дългосрочно финансиране, подкрепено от европейски експортно-кредитни механизми. Обсъдени бяха различни модели за застраховане и гарантиране на рисковете, както и възможности за комбиниране на тези инструменти с търговско банково финансиране.

Темата за България е изключително актуална и с оглед съществуващите към момента тенденции на пазара и изпитвани бюджетни ограничения, които забавят или възпрепятстват напълно реализирането на ключови проекти, насочени към регионална енергийна/ транспортна свързаност и индустриално развитие.

Проведената среща с швейцарската експортна агенция e важна стъпка към създаване на стабилна финансова основа за реализиране на проекти с дългосрочен обществен и икономически ефект. Цел на групата на „Главболгарстрой“ е да подпомогне възложителите, не само с техническия опит и експертиза, но и с достъп до утвърдени финансови решения на европейско и глобално ниво.

Дискусиите са част от по-широката стратегия на компанията за активно партньорство с международни финансови институции и експортно-кредитни агенции, с цел подкрепа на различни възложители в България и региона и повишаване на инвестиционната привлекателност на ключови проекти.

Срещите с експортно-кредитните агенции ще продължат и през 2026 г., като в рамките на тях ще бъдат разгледани конкретни проектни възможности и потенциални структури за финансиране.

Снимка: Иван Миладинов

Швейцарската държавна експортнa кредитна агенция (официално „Schweizerische Exportrisikoversicherung“ - SERV) със седалище в Цюрих, подпомага износа на произведени в Швейцария стоки, технологии и услуги. Създадена е през 2007 г. като наследник на предишната швейцарска институция за експортно застраховане (ERG), с цел модернизиране и разширяване на държавната подкрепа за износа на швейцарски компании. Целта й е да насърчава конкурентоспособността на швейцарската икономика, като съхранява и създава работни места в страната.