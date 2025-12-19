ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вкусът на Коледа в българския дом

bTV: Цънцарова и Йочев не са уволнени

Златимир Йочев и Мария Цънцарова Снимка: Би Ти Ви

bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика.

Това е официалната позиция на Би Ти Ви, разпространена преди минути.

В нея пише още, че твърденията , че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината.

По-рано днес "24 часа" съобщи, че днес в нюзрума на телевизията е било съобщено, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев може би слизат от екрана от началото на годината. Телевизията планирала изцяло да промени публицистичните си формати от началото на 2026 г. Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев пък съобщи от трибуната на парламента, че ководещата на сутрешния блок е била уволнена от телевизията.

Златимир Йочев и Мария Цънцарова

