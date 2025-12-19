Няма да има уикенд винетка, съдът я отмени

Върховният адинистративен съд отмени винетката само за уикенда, която бе въведена през март с решение на кабинета. Това съобщиха от ВАС.

Причината е, че в тарифата, която придружава решението на кабинета, е направено неправилно закръгляне на сумата в евро, посочиха магистратите.

Според Закона за въвеждане на еврото в Република България превалутирането се прави като сумата в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри и пет знака след десетичната запетая, без закръгляне или съкращаване на курса. След получаване на резултата сумата се закръглява само до втория знак след десетичната запетая по математическото правило.

Тричленният състав на ВАС констатира, че от всички видове винетки неправилно закръгляване има единствено на уикенд винетката. При такса от 10 лв. правилното изчисление е: 10 ÷ 1,95583 = 5,11292 EUR, което се закръглява до 5,11 EUR. Ето защо, обявяване на цена от 5,12 EUR за уикенд винетка означавало, че е закръглено неправилно, т.е. в полза на събиращия таксата, което е в противоречие с чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ.

Засега от АПИ, която е шапка на националното толуправление, което събира пътните такси, не са реагирали на съдебното решение. Те могат и да обжалват решението на тричленния състав на съда, но при всички случаи уикенд винетката става невалидна докато не се стигне до окончателно решение на съда. Решението на тричленния състав подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

Решението по администартивно дело № 4349/2025 г. подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок.