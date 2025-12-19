КЗК разреши на “Фьоникс фарма” да купи аптеки "Медея", но с условия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българското дружество на най-големия европейски дистрибутор на лекарства ще придобие 47 конкурентни обекта

Комисията за защита на конкуренцията разреши на българското дружество на най-големия европейски дистрибутор на лекарства “Фьоникс фарма” - “Фьоникс България”, да придобие 47 аптеки “Медея”. Но постави условия за гарантиране на конкуренцията.

“Фьоникс фарма” ЕООД е ексклузивен доставчик на лекарства, отпускани по лекарско предписание,

за част от които не съществуват алтернативи на българския пазар. По отношение на тези продукти дружеството има господстващо положение на пазара и съществува риск за необоснован отказ при снабдяването на други аптеки с тях. Затова първото условие е компанията да гарантира в шестмесечен срок недискриминационно разпределение на лекарствата, като комисията ще следи постоянно дали това се изпълнява.

Освен това значителна част от независимите аптеки в страната използват аптечен софтуер на “Фьоникс фарма”. “Потенциален риск за конкуренцията е

чрез този софтуер да става възможен достъп до чувствителна информация,

касаеща дейността на аптеки в полза на придобиващата група. Предвид значителната пазарна сила на дружеството на този пазар съществува риск и от необосновано увеличение на някой от компонентите на цената на предлагания продукт”, отбелязва КЗК в решението си. По тази причина в шестмесечен срок ще бъде извършен независим одит на аптечния софтуер, а компанията няма да може да увеличава цените на продукта с повече от 10% на година, или ще трябва да поиска одобрение от комисията.

Ако се установи, че тези условия не са спазени, КЗК може да наложи поведенчески или структурни мерки, както и имуществени санкции.

“Фьоникс” притежава виртуалната верига Betty от 500 аптеки, както и четири собствени физически аптеки BENU.

От КЗК допускат, че е възможно сделката да предизвика отражение върху ефективната конкурентна среда на търговията на едро и дребно с лекарствени продукти. Това е и причината да наложи тези условия.

Освен това комисията извършва секторен анализ на този пазар.

“До момента се установиха редица проблеми, свързани с наличието на вертикални концентрации и паралелния износ на лекарства”, се казва в съобщението на регулатора.

Очаква се секторният анализ да бъде публикуван в началото на следващата година. Преди месец антимонополният орган представи такъв анализ за пазара на хранителни стоки.