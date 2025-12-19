От понеделник без Цънцарова и Йочев в сутрешния блок на bTV, нямало уволнение, а разговори за нов формат (Обзор)

В социалните мрежи закипя от полярни мнения - от силна любов до силна омраза

Мария Цънцарова и Златимир Йочев няма да водят в понеделник сутрешния блок на Би Ти Ви и най-вероятно на столовете им временно ще седят репортери, които обикновено ги заменят по време на отпуск.

Новината, че с темпераментната Цънцарова се водят разговори за участие в нов документален формат, тръгна рано сутринта в петък неофициално от нюзрума на медията. В сайта на “24 часа” се появи малко след 11 ч непотвърдена информация, че сутрешният блок на Би Ти Ви от януари 2026 г. ще е с нов формат и вероятно без двамата настоящи водещи. Минути по-късно “новината” бе съобщена от парламентарната трибуна от Ивайло Мирчев като: “Водещата Мария Цънцарова е уволнена...”.

Късно следобед от медията, която е част от “Сентрал Юропиън Медия Ентърпрайсис” - собственост на международната компания PPF Group, разпространиха официална позиция:

Би Ти Ви води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика.

Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината.

В централните си новини в 19 ч Би Ти Ви показа протеста, организиран от Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) пред телевизията заради широко разпространената информация за евентуалното отстраняване на двамата водещи. Картината бе придружена от официалната позиция на “Би Ти Ви Медия Груп”.

Източници от Би Ти Ви обясниха пред сайта на “24 часа”, че от компанията - майка СМЕ в Чехия били категорични, че от месеци в сутрешния блок се нарушавали всички журналистически стандарти, и дали подкрепа за промените. Преди дни след първия протест Цънцарова се появи в ефир с чаша, на която пише “Време е за истинска промяна”. По-късно тя си публикува снимката във фейсбук.

В сайта “Медиапул” описаха тогава сюжета с чашата, напомняйки, че при гостуване на тема “грип” същия ден на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев Мария Цънцарова му задала въпроса какви съвети той дава на политиците, които се грижат за хората, а не искат да отидат при тях на площада.

Според друга версия промените, които в Би Ти Ви предприемали, целели пълна промяна на публицистичните си предавания заради по-ниския рейтинг на част от тях, сред които е и сутрешният блок, спрямо основния конкурент Нова телевизия.

Сред вариантите, които се обсъждат, е Цънцарова да поеме отново “Защо, господин министър”, който ще бъде разширен като формат и който на практика беше създаден от нея. Новият формат няма да се ограничава само до министри, а ще е тип hard talk с всякакви властимащи.

Така телевизията се надява да вдъхне свеж поглед в едно от най-гледаните си предавания в неделя. В допълнение към това телевизията ще инвестира и в нови дигитални формати, като на Мария Цънцарова ѝ е предложено да поеме нов публицистичен подкаст.

Факт е обаче, че от месеци в различни сайтове се появяваха публикации за предстоящите смени в “Тази сутрин”. И предположенията бяха различни - от прекалено политическо пристрастие до желание на самата Цънцарова да влезе в друг формат заради двете си деца, защото натрупала умора и не искала да става рано.

Впрочем Цънцарова и сега влиза по-късно от колегата си Йочев, който води сам от 5,55 до 7,30 ч.

Журналистката става водеща в сутрешния блок на 4 септември 2023 г., дотогава партньорка на Златимир Йочев бе Биляна Гавазова.

Преди това Цънцарова води “Защо, господин министър”. Първото издание на токшоуто е на 6 март 2022 г., а първият ѝ гост е Кирил Петков, тогава министър-председател на България. По онова време същевременно води и “Тази неделя”.

В социалните мрежи закипя оживен дебат на тема “свободна журналистика”. Цънцарова получава и подкрепа, и критика за различния стандарт, с който говори с гостите си, като се споменават имената на Кирил Петков, братя Бобокови, Радостин Василев.

Преподавателят по журналистика в УНСС Илия Вълков, който бе сред създателите на Асоциацията на европейските журналисти, обясни на ПП-ДБ, че “дитирамбите” им в защита на свободата на словото, с които “съглашателски пратиха парламентарните журналисти в мазето на партийния дом”, не правят добра услуга на Цънцарова.

