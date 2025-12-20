Измислиха го: и къщите най-после ще получават пари за саниране

Фондът за декарбонизация ще финансира мерките – може да е само смяна на дограма, изолация, купуване на термопомпа или всичко заедно според нуждите на домакинството

Как хората ще могат да ползват помощ за саниране на къщи, ще стане ясно през 2026 г. Най-сетне - вероятно от края на новата година, ще бъде разписано финансирането на мерките, като вариантите са заем плюс грант или само грант.

Именно върху това ще се фокусира в първите си години новосъздаденият Национален фонд за декарбонизация. В Министерството на енергетиката в петък се проведе първото заседание на общото му събрание, ръководено от министър Жечо Станков. Независимо че е записан в плана за възстановяване като реформа, учредяването на фонда не се случваше години наред. Реализацията му беше сред целите на министъра на енергетиката в оставка. За многофамилните сгради има източници на финансиране, докато къщите са ощетени, досега не са ползвали грантове, бе мотивът на Жечо Станков. А в еднофамилни сгради живее немалка част от населението на страната.

“Националният фонд за декарбонизация ще даде реална възможност на собствениците на еднофамилни сгради, които

понасят най-сериозен удар при увеличение на

цените на енергията,

да се възползват от финансиране за саниране и повишаване на енергийната ефективност”, обясни той.

Декарбонизационният фонд е правоприемник на друг фонд - за енергийна ефективност, и в него донори са депозирали около 21-22 млн. лв., като част от тях са вложени в проекти. Тъй като фондът отпуска само заеми, тези пари ще се върнат.

В следващите 5 г. в преименувания фонд ще влизат пари и от общините - те ще връщат сумите, които са взели по плана за възстановяване за улично осветление. Това са приходи от около 20 млн. на година, или 120 млн. лева за 5-годишния период. Така че тази “банка”, която ще финансира енергоспестяващи мерки в къщите,

ще разполага с около

140 млн. лв.

Твърде малко на фона на 2,5 млрд. лв. за саниране на многофамилни сгради, но е начало, коментират в енергетиката.

Задача на управителния съвет, който бе избран на първото общо събрание, е до 30 април да направи конкурс и да избере фонд мениджър. Той пък трябва да разработи финансовите инструменти, които да финансират мерките за къщите, като целта е те да са отворени и гъвкави. Финансирането може да е заем, може да е комбинация между заем и грант, а

за енергийно бедните голяма

част може да е безвъзмездна

Смята се, че парите ще са достатъчни, защото продуктите, които фондът ще предлага, са единични или комбинация, а не цялостно обновяване до клас А енергийна ефективност.

Така някое домакинство ще иска да смени дограмата на къщата или пък да сложи изолация. “Може да избере за отопление термопомпа. Всяка от тях е единична мярка, но пък може да се комбинират всичките и да се търси финансиране за тях”, дава пример Ивайло Алексиев, шеф на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.