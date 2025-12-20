Изпълнителният директор: През 2027-2028 г. ще бъде отворен първият "Магазин за хората"

През 2027- 2028 г. ще бъде отворен първият магазин, изцяло опериран от нас. Това каза изпълнителният директор на "Магазин за хората" Николай Петров по Би Ти Ви.

"Идеята е първоначално да имаме основен базов асортимент, който да предложим на много добри цени, които са сравними с промоционалните цени на познатите ни вериги. Но това да го докараме до малките населени места, за да е удобно за хората", обясни още той. По думите му няма да има промоции, ще има само регулярни цени, защото това е пазар, който се движи, затова не може да се гарантира, че цените ще са еднакви с месеци.

"Първите резултати са доста добри. След това ще има и разширяване на точките за продажби. През 2026 г. трябва да има национално покритие. Започваме с щандове, но ключовият момент е, че ние не инвестираме в строителство за магазини, затова много лесно може да стигнем до партньорите", каза Петров.

Той обясни как е избран къде да бъде позициониран първият щанд - в село Куклен, защото в Пловдивска област има много малки населени места. Следващата цел е през февруари да започне разширяването, за да се намали разходът за логистика.

Парите, които бяха отпуснати - 10 млн. лв. не са изхарчени за щандовете, а са по сметката, обясни още Петров. "Сега купуваме стока, която трябва да се продаде. Ще стигнат парите да се отвори магазин", потвърди той.