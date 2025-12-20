КМГ: Железопътният товарен транспорт в Китай отчита стабилен ръст за 11 месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Железопътният товарен транспорт в Китай е запазил стабилен ръст през първите 11 месеца на 2025 г., като е допринесъл за намаляване на логистичните разходи и за стабилното функциониране на националната икономика. През периода по националната железопътна мрежа са превозени общо 3,7 млрд. тона товари, което представлява увеличение от 2,7 процента на годишна база.

Среднодневният брой товарни вагони е достигнал 187 000, с ръст от 3,7 процента спрямо същия период на миналата година. Превозите на металургични материали и зърно са нараснали съответно с 8,5 и 10 процента.

Международният железопътен товарен трафик също отчита стабилни резултати. Само през ноември са извършени 1852 курса на товарните влакове Китай–Европа, а по железопътната линия Китай–Лаос са превозени над 4,98 млн. тона товари.