КМГ: Вътрешният пазар на видеоигри в Китай надхвърли 350 млрд. юана през 2025 г.

Вътрешният пазар на видеоигри в Китай е реализирал реални приходи от над 350 млрд. юана (около 49,6 млрд. щатски долара) през 2025 г., което представлява ръст от 7,68 процента на годишна база. Данните бяха публикувани от Китайската асоциация за аудио-видео и дигитално издателство по време на Годишната конференция на гейминг индустрията в Шанхай.

Пазарът е обслужвал 683 милиона потребители в цялата страна, което е увеличение от 1,35 процента спрямо предходната година. Само на вътрешния пазар китайските видеоигри са генерирали над 291 млрд. юана приходи.

Същевременно продажбите на китайски игри в чужбина са надхвърлили 20,45 млрд. щатски долара, като за шеста поредна година оборотът зад граница преминава прага от 100 млрд. юана. Секторът отчита устойчив растеж, технологични иновации, силно международно присъствие и засилени мерки за защита на непълнолетните, допринасяйки за икономическото и културното развитие на страната.