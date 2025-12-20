В Гърция ще може да теглиш пари в брой от магазините от 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Гърция ще може да се теглят пари в брой от магазините от началото на 2026 г.

При покупка от магазините клиентът ще може да изтегли и пари в брой без банкомат, информират гръцките банки.

Гърция използва опита на други европейски страни, където този начин на теглене е въведен.

Необходимо е клиентът да информира касиера на магазина, че при заплащане например на покупка от 70 евро желае да получи още 30 евро в брой. Това е в удобство на клиентите, които имат нужда от някаква сума в брой, съобщи БНР.

Услугата се въвежда изключително за дебитни карти и то в магазини за хранителни стоки, но ще я има и в други търговски обекти.

Все още банките не са фиксирали до каква сума може да се получи в брой. Очаква се това да са суми до 100 евро.

В другите европейски страни, където се прилага тази система, се отчита, че се е увеличило посещението на клиентите в магазините и те често прибягват до получаване на пари в брой, което им спестява време и търсене на банкомат.