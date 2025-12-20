Световната банка одобри 700 млн. долара за Пакистан, може да засили напрежението с Индия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световната банка заяви, че е одобрила финансиране в размер на 700 милиона долара за Пакистан в рамките на многогодишна инициатива, насочена към подкрепа на макроикономическата стабилност и предоставянето на обществени услуги в страната, предаде Ройтерс.

Средствата ще бъдат отпуснати по програма на банката „Публични ресурси за приобщаващо развитие - Многоетапен програмен подход" (PRID-MPA), която може да осигури общо до 1,35 млрд. долара финансиране, съобщи кредиторът, цитиран от БТА.

От тази сума 600 млн. долара ще бъдат насочени към федерални програми, а 100 млн. долара ще подкрепят провинциална програма в южната провинция Синд.

Одобрението следва безвъзмездна помощ от Световната банка в размер на 47,9 млн. долара, отпусната през август за подобряване на началното образование в най-многолюдната пакистанска провинция Пенджаб.

През ноември доклад на Международния валутен фонд и Световната банка, публикуван от финансовото министерство на Пакистан, посочи, че разпокъсаната регулаторна рамка, непрозрачното бюджетиране и политическото влияние ограничават инвестициите и отслабват приходите.

Регионалното напрежение може да се засили около международното финансиране за Пакистан. През май Ройтерс съобщи, че Индия ще се противопостави на финансиране от Световната банка за Пакистан, позовавайки се на високопоставен правителствен източник в Ню Делхи.