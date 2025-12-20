Вучич: Сърбия е близо до решаване на проблема с горивата

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че днес е провел важна среща за енергийната стабилност на страната и че вярва, че Сърбия е една крачка по-близо до решение за националната петролна компания на Сърбия НИС, предаде Танюг.

От 9 октомври националната петролната компания на Сърбия НИС се намира под американски санкции заради мажоритарното участие на руски компании в нея. На 10 януари НИС бе поставена под санкции от САЩ заради войната в Украйна, които влязоха в сила на 9 октомври, след като осем пъти бяха отлагани. Вследствие на санкциите Сърбия е заплашена от криза за петролни продукти, но сръбските власти уверяват, че страната разполага със запаси от горива и трикратно е засилила техния внос.

„След важната среща, която проведохме днес, вярвам, че сме с една крачка по-близо до решение на изключително сложна ситуация", каза Вучич във видео публикация в Инстаграм, като говори в присъствието на министъра на енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович.

По негови думи Сърбия има безброй технически проблеми и трудности, но държавата търси как да реши тези проблеми.

„Заедно с всички участващи страни проведохме важни разговори с чужденци и следващата седмица очаквам различни инициативи (...) и искания, отправени към OFAK (Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите на САЩ) с надеждата да получим експлоатационен лиценз" за НИС, каза Вучич.

Той допълни, че разговорите за получаване на лиценз за НИС ще продължат.

„Ще продължим тези разговори, тъй като ускорено внасяме петролни деривати и правим всичко възможно, за да запазим цялата петролна инфраструктура, но преди всичко нашата цел са гражданите и тяхната енергийна сигурност и никога повече да не се връщаме към онези години, които помним с лошо, когато купувахме петрол на улицата, а не от бензиностанциите. Вярвам, че държавата Сърбия ще покаже тази сила", каза Вучич.

Той подчерта, че ситуацията е много сложна и изключително заплетена и че е негово задължение да информира гражданите за нея, но че няма причина за паника.

„Осигурили сме достатъчно керосин, мазут, дизел и бензин поне до 15 януари, може би дори до 25 януари. Никой не трябва да се тревожи, имаме безброй технически проблеми и неволи, но държавата знае как да реши тези проблеми", каза Вучич.

Той добави, че се гордее с гражданите и със силата на държавата, която е успяла да поддържа пълна стабилност на енергийната система на Сърбия повече от 70 дни без капка петрол.

„Бих искал да благодаря на всички хора в Сърбия за това, че изградиха държава, която успя да просъществува 70 дни без капка петрол и показаха колко стабилна и безопасна е тя. Ще продължим да си вършим работата, а вие, гражданите, можете да се подготвите за новогодишните и коледните празници напълно спокойно. Ще имате достатъчно от всичко необходимо. Ако нещата се развият по-добре или по-лошо, ще получите навременна информация от нас в близко бъдеще", каза Вучич.