Младен Михалев - Маджо еднолично придоби централата на "Интернешънъл асет банк"

Младен Михалев - Маджо вече официално и еднолично притежава сградата, в която се помещава централата на "Интернешънъл асет банк" на столичния бул. "Тодор Александров". Това става чрез придобиване на "ДЛА реал естейтс", което досега беше притежание на кипърското DLA Industries. Цената не е известна, но на база на предишните прехвърляния на части от сградата, включително и скорошно такова от юни 2025 г., оценката ѝ би трябвало да е от порядъка на 30 млн. лв., съобщава "Капитал". Централата на "Интернешънъл асет банк" в София СНИМКА: Google Street View

Още при построяването си през 2002 г. сградата с 10.4 хил. кв. м площ е разделена на две части. Собственик на едната е испанския фонд Litexco, а на другата - Първа източна международна банка, която няколко години по-късно се преименува на "Интернешънъл асет банк". През 90-те години на миналия век финансовата институция е известна с обвързаността си с групировката СИК, чийто съосновател е бившият състезател по борба Младен Михалев.

През 2015 г. банката прехвърля своята част в сградата на наскоро създаденото "ДЛА реал естейтс". Тогава сделката е за близо 25 млн. лв., като не е ясно дали това е реална пазарна оценка. Възможно е и тя да е завишена, като така "Интернешънъл асет банк" да си осигурява печалба, която да капитализира. Според краткия баланс на ДЛА за 2024 г. имотът в активите му е оценен на 20.8 млн. лв., като дружеството има 13 млн. лв. задължения. Отчет за приходите и разходите няма публикуван, но в предходни години приходите са били по около 1.3-1.4 млн. лв., а печалбата около 0.7-0.8 млн. лв.

През юни 2025 г. ДЛА придобива и останалата част от сградата. Продавач е "Литекско България", а цената, декларирана в Имотния регистър, е малко над 11 млн. лв. Сделката е финансирана с ипотечен заем за над 10 млн. лв. от "Интернешънъл асет банк". Испанската Litexco от години е обхваната от скандали и според публикации в тамошната преса нейният директор Фабио Бекария е обвиняван в измами, а ключово дружество от групата е вкарано в несъстоятелност.

Така вече окрупненият имот става собственост на Маджо. С договор от 3 декември той закупува от кипърското DLA Industries 100% от българското "ДЛА реал естейт". Цената не се съобщава в договора, а управителят на дружеството си остава Теодора Василева-Златанова, която е била представител и на кипърското дружество.

Самият Михалев пряко никога не е фигурирал като акционер в "Интернешънъл асет банк", но връзките с него и с други бивши ключови фигури, гравитирали около СИК, никога не е била особено старателно прикривана. През годините собствеността в банката претърпява много трансформации и е раздробена, като повечето акционери имат по под 10%. Сред тях е и съпругата на Маджо Елена Михалева. Единствен акционер с по-голям дял - 25%, е "Динатрейд интернешънъл", за чийто действителен собственик е деклариран шампионът по борба от 90-те Валентин Йорданов.

По-пряка е връзката на Михалев със свързаната застрахователна компания "Асет иншурънс", където дъщеря му Йоана е член на борда. Тук банката има 9%, като контролът е чрез други, свързвани с него компании като "Бент ойл" (43%) и "Стара планина холд" (20%) и "Хидравлични елементи и системи" (20%).

"Интернешънъл асет банк" е от по-малките играчи на пазара - 11-а по размер с 3.4 млрд. лв. активи към септември, което й отрежда около 1.6% пазарен дял. За деветмесечието отчита 37.6 млн. лв. печалба.