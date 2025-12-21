„Гугъл“ и „Епъл“ предупреждават служителите си с работни визи в САЩ да не напускат страната

Американските технологични компании „Гугъл“ (Google) и „Епъл“ (Apple) са предупредили част от своите служители, които притежават работни визи за Съединените щати, да избягват пътувания в чужбина заради значителни забавяния при насрочването на срещи за подновяване и подпечатване на визи в американските посолства. Това съобщи изданието „Бизнес Инсайдър“, цитирано от Ройтерс и БТА.

Според публикацията в някои случаи забавянията за насрочване на срещи в дипломатическите представителства достигат до 12 месеца. Адвокатски кантори, специализирани в имиграционно право и работещи с двете компании, са посочили, че проблемът е свързан с нови изисквания за допълнителни проверки, включително анализ на активността на кандидатите в социалните мрежи. По тази причина съществува риск служители, напуснали територията на САЩ, да не могат да се върнат навреме, ако срещите им бъдат отложени.

Препоръката за ограничаване на международните пътувания се отнася за притежателите на визи от категориите „Ейч-1Би“ (Н-1В), „Ейч-4“ H-4, Еф (F), Джей (J) и Ем (M). В меморандума на „Гугъл“ се посочва, че редица американски посолства и консулства изпитват сериозни затруднения при обработката на заявленията, което води до изключително дълги срокове за записване на часове за интервю.

Към момента двете компании не са отговорили на запитванията на Ройтерс за официален коментар по темата.

По-рано този месец администрацията на президента Доналд Тръмп обяви засилен контрол върху кандидатите за визи „Ейч-1Би“ за висококвалифицирани специалисти, включително чрез проверки на профилите им в социалните мрежи. Програмата, която се използва масово от технологичния сектор в САЩ за наемане на кадри от страни като Индия и Китай, отново попадна във фокуса на вниманието, след като администрацията въведе такса от 100 000 долара за нови заявления през настоящата година.

През септември „Алфабет“ (Alphabet), компанията майка на „Гугъл“, вече беше отправила подобно предупреждение към свои служители, като в имейл, с който Ройтерс разполага, концернът настоятелно е препоръчал на притежателите на визи „Ейч-1Би“ да не напускат територията на Съединените щати.