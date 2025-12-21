КМГ: Хонконг открива технологичен парк в подкрепа на научно-технологичното развитие

Технологичният парк „Хътао Хонконг" ще бъде официално открит в понеделник, съобщи Сун Дун, секретар по иновации, технологии и индустрия на Специалния административен район Хонконг. До момента над 60 компании и институции са подписали договори за настаняване в парка, като повечето от тях работят в сферите на бионауките, микроелектрониката, новата енергия и изкуствения интелект, съобщава КМГ.

Паркът се намира в северната част в непосредствена близост до границата с технологичния център Шънджън в Южен Китай. Целта на зоната е да предостави пространство за изграждането на Хонконг като международен център за иновации и технологии, допълващ финансовия сектор в южната част на града.

Като важна база за развитието на нови качествени производителни сили, паркът ще допринесе за развитието на района на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао и за укрепване на технологичната самостоятелност на Китай.