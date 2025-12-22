Само за 3 г. българите спечелиха още 5 млрд. към спестяванията си за втора пенсия

Балансовите активи на всички пенсионни фондове са над 30 млрд. лв.

В задаващите се горещи дебати по реформа на пенсионната система в помощ на своите читатели “24 часа” започва поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост, не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

С над 5 милиарда лева само за последните три години са се увеличили спестяванията за т.нар. втора пенсия по персоналните партиди на работещите българи в универсалните пенсионни фондове. Печалбата за всички осигурени лица е благодарение на доходността от инвестициите, която са успели да постигнат дружествата, които управляват капиталовите пенсионни фондове, сочат данните на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Тези добри резултати са изцяло в интерес на осигурените лица, тъй като се увеличава общият обем на партидите им, които освен че са дългосрочен спестовен инструмент, са и наследяеми, обясни председателят на БАДДПО Евелина Милтенова. Постигнатата доходност е разпределена по партидите на всички осигурени лица - тя е печалба за тях, не за дружествата, които управляват фондовете, уточнява тя.

Към 30 септември 2025 г. балансовите активи на всички пенсионни фондове са 30,19 млрд. лв. Очаквано най-големи са натрупванията в универсалните пенсионни фондове, които са по-известни като основната част на втория стълб на пенсионната система - 26,23 млрд. лв. Общият брой на осигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са 5 104 453, като само в Универсалните пенсионни фондове са над 4 милиона или по-точно 4 128 949 души (80,90%). Интересен факт е, че броят на прехвърлилите партидите си към първия стълб е под 1% и през последната година се наблюдава намаляване на интереса. Това говори за доверие в системата, казва Милтенова. “Хората трябва да знаят, че партидите в пенсионните фондове са персонални и трябва да се научат да мислят за тях като за лични спестявания, подобно на парите в банките. Защото сумите – внесените вноски от тях и натрупаната доходност, са техни и са наследяеми”, добавя тя. Милтенова съветва осигурените лица да бъдат активни и да се информират в кой фонд отива 5% от осигурителния им доход за втора пенсия, както и да си проверяват наличността по партидата, чийто размер зависи и от това дали се осигуряват на реални доходи. Наследниците на осигурените лица също е добре да са информирани в кой фонд е партидата на техните родственици - за да я потърсят, когато настъпи моментът за това.

Пенсионните фондове изплащат на наследниците дължимото – сумарно за изминалите години вече над 500 милиона лева са получили наследници след кончината на своите родственици, както и за инвалидност или еднократно, съобщават от БАДДПО.