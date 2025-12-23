Пенсионните дружества могат с инвестиции да развиват икономиката ни

В задаващите се горещи дебати по реформа на пенсионната система в помощ на своите читатели “24 часа” започва поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост, не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

Пенсионните дружества могат да имат важен принос за развитието на българската икономика, като им се даде по-голяма възможност за инвестиции. Около това мнение се обединиха на форум в София представители на бизнеса и на регулаторите, които надеждно следят на всекидневна база движението на активите на капиталовите фондове.

Към момента близо 67% от портфейлите на пенсионните фондове се инвестират в чужбина, тъй като българският капиталов пазар е в процес на развитие и не може да осигури търсената от тях максимално висока доходност в защита на интересите на осигурените лица.

За 20-те години работа дружествата доказаха, че са изградили стабилен капацитет и надеждно управляват активите си, обясняват експерти. Време е държавата да създаде възможност за развитие на капиталовия пазар и нови инвестиционни алтернативи на пенсионните фондове в ключови за страната проекти, за да може инвестициите, които пенсионните дружества правят, да отиват за развитието на българската, не на чужди икономики. Разбира се, при завишен контрол от страна на Комисията за финансов надзор и при поставен лимит, уточняват икономисти. И добавят, че това е възможност държавата да освободи ресурс в бюджета за социални и други политики.

Към 30 септември 2025 г. балансовите активи на всички пенсионни фондове са 30,19 млрд. лв. Най-големи са натрупванията в универсалните пенсионни фондове, които са по-известни като втория стълб на пенсионната система - 26,23 млрд. лв. Спестяванията по персоналните партиди на осигурените лица са лични средства, които са наследяеми. Те са 5% от месечния осигурителен доход и брутната им стойност е гарантирана в края на осигурителния период. Върху тези суми дружествата, които управляват фондовете, докарват допълнителна доходност, която сумарно за целия период от 20 г. на съществуването им е по-висока от инфлацията.