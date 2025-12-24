ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ваучер пенсия" от работодателя или самостоятелни вноски в трети стълб трупат сериозно перо за третата възраст

В задаващите се горещи дебати по реформа на пенсионната система в помощ на своите читатели "24 часа" започва поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост, не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

Заделяне на месечни вноски в доброволния трети стълб на пенсионната система чрез т.нар. ваучер пенсия, фиксирана и невисока сума, платима от работодателя (60 лв., които са определени още при старта на тристълбовия модел) или чрез самостоятелни вноски са най-добрата инвестиция за осигуряване на разполагаем доход в третата възраст.

“Именно третият стълб е най-добрият начин за натрупване на значителна сума за старини - защото ако се заделя редовно на месечни вноски или по-големи еднократни суми, парите се отчисляват автоматично и обемът по партидите нараства, без да затруднява работещите хора”, обяснява Евелина Милтенова, председател на УС на БАДДПО. Осигурените лица могат сами да решават каква част от заплатата си да заделят за доброволно пенсионно осигуряване - обикновено практиката е около 10% от месечния или годишния доход.

Доброволното пенсионно осигуряване е най-подходящата форма за истинско спестяване за пенсия - защото няма ограничения за сумите, които хората могат да заделят в тях, няма ограничения за броя продукти и дружества, в които могат да диверсифицират спестяванията си. Допълнителен бонус са 10-процентните данъчни облечения върху годишния осигурителен доход. Спестяването в трети стълб също така дава възможност изплащането на трета пенсия да започне 5 години преди навършване на пенсионна възраст. Не е за подценяване фактът, че парите от третия стълб могат да бъдат теглени без разноски или такси по всяко време. Така че те са един много перспективен продукт за спестявания на хората заради по-високата доходност, която носят в сравнение с лихвите по банкови продукти, отбелязва Милтенова.

Към края на септември тази година в третия стълб има осигурени 630 278 българи с натрупани общо над 1,63 млрд. лв.

