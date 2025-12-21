Управлението за федерален резерв не вижда нужда от промяна на лихвените проценти в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Управлението за федерален резерв (УФР) в Кливланд Бет Хамак заяви, че не вижда нужда от промяна на лихвените проценти в САЩ в следващите месеци, след като централната банка намали разходите по заемите на последните си три заседания, съобщи „Уолстрийт джърнъл", цитиран от БТА.

След двудневно заседание на 10 декември Управлението за федерален резерв намали основната си лихва за трети пореден път с 0,25 процентни пункта (25 базисни пункта).

Хамак се противопостави на последните намаления на лихвите, тъй като е по-загрижена за повишената инфлация, отколкото за потенциалната нестабилност на пазара на труда, която накара властите да намалят лихвите с общо 75 базисни пункта през последните няколко месеца, добавя докладът, цитиран от Ройтерс.

Хамак заяви пред вестника, че не е необходимо Федералният резерв да променя поне до пролетта основния си лихвен процент, който в момента е между 3,50-3,75 на сто.

Дотогава, според Хамак, ще може по-добре да се прецени дали скорошната инфлация на цените на стоките намалява, тъй като митата на американския президент Доналд Тръмп се усвояват по-пълноценно чрез веригата на доставки, се посочва в доклада.

Тя заяви, че индексът на потребителските цени за ноември от 2,7 на сто вероятно е подценил 12-месечния ръст на цените поради изкривявания в данните, добавя докладът.

„Моята основна хипотеза е, че можем да останем тук за известно време, докато не получим по-ясни доказателства, че инфлацията се връща към целевите нива или заетостта отслабва по-съществено", заяви Хамак пред „Уолстрийт джърнъл" в подкаст интервю, записано в четвъртък.

В изказване на събитие в Синсинати по-рано този месец тя каза, че би предпочела по-строга парична политика, за да се окаже по-голям натиск върху инфлацията.

Хамак ще бъде член с право на глас във Федералния комитет за отворения пазар (FOMC) през следващата година, който наблюдава важни решения относно паричната политика и лихвените проценти.