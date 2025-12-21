Източногерманците работят по-често по Коледа от западногерманците

Почти всеки десети работещ в Германия ще бъде на работа по Коледа тази година, показва проучване на профсъюзната фондация „Ханс Бьоклер" (Hans-Böckler-Stiftung). Данните сочат, че на Бъдни вечер близо една четвърт от всички заети лица - 24 процента - ще работят до законовото затваряне на магазините в 14:00 часа местно време. След този час делът на работещите спада до 9 процента - равнище, което се наблюдава и през двата коледни празника, както и на Нова година.

С най-нисък дял на работещите - по 8 процента - са първият коледен ден и Нова година. Подобно на предходни години, в сутрешните часове на Нова година около една четвърт от работещите отново са на работа, като след 14:00 часа този дял намалява до около 10 процента, предава ДПА, цитирана от БТА.

По отрасли най-голям е делът на заетите по време на коледните празници в хотелиерството и ресторантьорството, където значително повече от една четвърт от работещите продължават работа и по празниците. В секторите на здравеопазването и социалните услуги, както и в транспорта и логистиката, на работа е приблизително всеки пети служител.

Разлики според доходите

Проучването отчита и ясно изразени различия според равнището на заплащане. В секторите с по-ниски доходи вероятността за работа по празниците е по-голяма. Сред заетите в най-ниската категория на заплащане 14 процента ще работят на Бъдни вечер след 14:00 часа, докато при най-високата група по заплащане този дял е 7 процента.

Данните показват още, че често едни и същи хора работят по време на празниците - над 80 процента от анкетираните заявяват, че са били на работа на същия ден поне през една от предходните три години.

Регионални различия

Особено отчетлива е разликата между източната и западната част на Германия. В източните федерални провинции по-често се съобщава за работа по време на празниците, като това важи за всички пет дни, обхванати от проучването - от Бъдни вечер до Нова година.

Най-висок дял на работещите в сутрешните часове на Бъдни вечер е регистриран в Саксония-Анхалт - 31 процента, докато най-нисък е в Бавария - 17 процента, където традиционно се отчита по-силна католическа и празнична ориентация.

За целите на анализа Институтът за икономически и социални науки (WSI) към фондация „Бьоклер" е анкетирал близо 5900 служители и самонаети лица. При проучването не е правено разграничение дали работещите са използвали отпуск за Бъдни вечер и Нова година или са се възползвали от договорености на ниво колективен трудов договор или предприятие.