Поколението Z в Португалия не познава живота преди еврото

Бум на туризма след въвеждането му, а днес страната е начело на класацията за най-добра икономика в ЕС

Поколението Z в Португалия не знае какво е живот без евро. За разлика от българските си връстници, които тепърва ще трябва да привикват към единната европейска валута в ежедневието си, а не само когато пътуват, младите португалци дори не помнят ескудото. Националната валута на страната днес може да бъде видяна главно в музея (виж по-долу).

От въвеждането на еврото там е минал почти четвърт век. Португалия е сред първите 11 страни, които го приемат. Решението е взето през 1999 г., но реално евробанкнотите влизат в обращение на 1 януари 2002 г. Тези 3 буферни години били нужни, тъй като в онези времена единната европейска валута се въвеждала от нулата - трябвало да се уеднаквят платежните системи, счетоводните процедури, финансовите инструменти, банковите системи.

В коледна премяна, атракционното влакче на Лисабон няма празен курс. Снимка: Лиляна Клисурова

“Започнахме от нищото, винаги имаше различни мнения и постигането на консенсус беше основен проблем тогава. Днес

България върви по отъпкан път и е много по-лесно”,

казва Антонио де Соуза, бивш гуверньор на Централната банка.

Сред основните проблеми пред Португалия по пътя към еврото са били нестабилният валутен курс на ескудото и външният дълг.

Снимка: Лиляна Клисурова

Въвеждането на еврото води до ръст на икономиката и по-ниска инфлация, прави по-предсказуемо поведението на страната на финансовите пазари. Според Де Соуза

една от причините за успеха е бил и политическият консенсус,

който имало по темата в Португалия.

Днес страната е класирана на първо място като най-добра икономика в ЕС за последните 2 години от авторитетното издание The Economist. Има балансиран бюджет, дефицитът в последните години е около нулата, дори с излишък, а инфлацията е около 2,1%.

Снимка: Лиляна Клисурова

Въвеждането на еврото отваря много възможности за инвестиции. В Португалия имаше много страхове, особено от възрастните хора, относно покачването на цените при смяната на ескудото с еврото, но те бяха неоснователни. Това не се случи,

инфлацията изчезна,

казва Жозе Мария Брандао де Брито, държавен секретар по бюджета на Португалия. И се позова на изследвания на Централната банка и на Националната статистическа служба.

Това не означава, че няма проблеми, но те не са следствие на еврото, а на политиките на правителството в последните 25 г. Силното застаряване на населението и липсата на работна ръка са част от тях. А преди седмица страната бе блокирана от национална стачка в транспорта, включително влакове и самолети, с искания за по-добро заплащане - въпреки увеличението от над 6% спрямо средното за страната за миналата година.

Друг голям проблем е жилищната криза и силно нарасналите цени на имотите,

което ги прави непосилни за младите хора. Това потвърждава и 18-годишният Тиаго, който работи в туристическия сектор, но е доволен, че още живее с родителите си и не трябва да плаща наем, а собствено жилище не може да си купи. Чувал е от тях за ексудото, но не смята, че дори те имат носталгия към старата португалска валута.

18-ГОДИШНИЯТ ТИАГО Снимка: Лиляна Клисурова

С евро е много по-лесно да пътуваш, стабилно е като валута, за разлика от Бразилия, където имам роднини, казва той. Тиаго учи човешки права, това е първата му работа и е доволен от заплащането, защото повечето стоки и услуги в Португалия не са скъпи. Остава проблемът с цените на имотите.

Жилищното строителство бележи бум в края на 90-те и годините докъм 2003 г., вследствие на който днес

70% от португалците притежават свои домове

Но сега отново е проблем и е недостижимо за младите. “Причината е, че много чужденци идват в Португалия. Населението ни се увеличи с повече от 10% през последните три години, което е твърде много. Заради проблем с работната сила и ниското ниво на заетост имахме нужда от имигранти. Но вероятно не ни трябваха 1,2 милиона имигранти за 4 г., за страна с 10 милиона население”, коментира Антонио де Соуза.

Един от най-важните сектори за икономиката на Португалия освен строителството е туризмът - 20% от всички компании са в сектора. И наистина - украсена в коледна премяна, столицата Лисабон гъмжи от туристи, хотелите и заведенията са препълнени, а на двата коледни базара в центъра буквално не можеш да се разминеш от чужденци, дошли да опитат традиционните деликатеси и напитки.

Заведенията в Лисабон са пълни с туристи дори в дните преди Коледа. Снимка: Лиляна Клисурова

Този сектор формира около 30% от националния доход,

казва зам.-шефът на Асоциацията на португалските индустриалци Жорже Пайш. Според него обаче твърде много се разчита на туризма, а понякога той зависи от фактори, които не могат да бъдат контролирани, като нивото на живот в други страни или войната например. Затова препоръчва португалската икономика да се диверсифицира и да намери приходи от други сектори. Препоръчва същото и на България.

Снимка: Лиляна Клисурова

С евро е по-лесно да работиш с туристите, категорична е 23-годишната Бруна, която е продавачка в магазин и посреща клиентите си с усмивка.

БРУНА, 23 Г. Снимка: Лиляна Клисурова

Единният пазар изисква единна валута,

обяснява проф. д-р Жорже Брага де Маседо, бивш министър на финансите по време на приемането ѝ в Португалия. Той е бил в екипа на Жак Делор, по чието време начело на ЕК е изработен Маастрихтският договор, определящ функционирането на ЕС. А сега е преподавател в Университета за бизнес и икономика НОВА.

“Може би тези, които не смятат, че България е част от европейския пазар, имат основание. Но ако кажат: “Ние сме в единния пазар, но въпреки това искаме да имаме отделна валута” - това е глупаво.

Вижте САЩ - там има огромни различия между някои щати, но представяте ли си ги без долара?

Ако една държава иска да принадлежи към единен пазар, в даден момент тя трябва да има единна валута с него”, казва Де Маседо. Според него това може да бъде разбрано и от възрастните хора, ако им се обясни добре. А на страха от покачването на цените отговаря така - ако нямаш единен пазар и цените се покачват, си много по-малко защитен.

Снимка: Лиляна Клисурова

“Разберете, че името на валутата не е толкова важно. Хората се страхуват да я сменят, но не забравяйте, че в миналото паричните единици са се сменяли, например всичко се е разплащало със злато или сребро. Днес вече не е така, защото има много други начини да се покаже силата на валутата. Това не е просто икономически или финансов въпрос, а започва като търговски въпрос, защото парите купуват стоки и услуги”, разказва бившият финансов министър.

“Въвеждането на еврото ще даде на България по-голям потенциал за търговия със стоки и услуги, включително туризъм. Ще има по-голям пазар за инвестиции и разбира се, ще има

друг глас в Европейската централна банка”,

казва още Жозе Мария Брандао де Брито. И обяснява, че интеграцията във втория по големина валутен блок дава пряко отражение върху търговията, след като човек може да ценообразува стоките, които изнася, в същата валута, каквато използват неговите клиенти. Това е голямо предимство поради сигурността, а също и поради разходите за обмяна от една валута в друга. Членството в еврозоната дава отражение на преките чуждестранни инвестиции, води до стабилни и ниски лихвени проценти, което ще насърчи икономическия растеж, инвестициите, търговията и всичко останало. Така че бъдете търпеливи, защото хубавите неща ще дойдат, насърчава той.

Кураторът на Музея на парите Жоау Виейра ни показва последните португалски банкноти, били в обръщение преди въвеждането на еврото. Снимка: Лиляна Клисурова

Ескудото в музей заедно с 1000 наши лева от времето на цар Борис III

Последните португалски банкноти, които са били в обръщение преди реалното въвеждане на еврото на 1 януари 2002 г., днес могат да бъдат видяни само в Музея на парите в Лисабон. Това са 5000 ексудос от 1995 г. и 1000 ескудос, пуснати в обръщение през 1997 г. А обменният курс след това е бил 1 евро за 200,4 ескудос.

България е представена с 1000-левка от времето на цар Борис III - 1925 г. Снимка: Лиляна Клисурова

Интересен факт е, че в същия музея се съхраняват екземпляри на банкноти и монети от цял свят, а България е представена с 1000-левка от времето на цар Борис III - 1925 г. Иначе в музея могат да ъдат видяни образци на някои от първите монети и банкноти в света. Също и първите евробанкноти, въведени в Португалия.