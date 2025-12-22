Нов избор на жп превозвачи? А кой ще плати 600-те млн. евро за нови влакове? (Графика)

Според вицепремиера Гроздан Караджов ПП-ДБ настъпват два пъти една и съща мотика

Кой ще ни вози в следващите 12 години с влакове и ще влезе ли частен превозвач в пътническите превози по договор с държавата въпреки политическите скандали от последните дни, ще стане ясно скоро.

На 15 декември вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов обяви, че са избрани изпълнители на обществената услужа за жп превоз за трите обособени позиции за пътнически железопътни превози, които условно са наречени "западен превозвач", "северен" и "южен превозвач".

В конкурса участваха двама от тримата лицензирани пътнически превозвачи - "БДЖ - Пътнически превози" и "Ивкони Експрес". Изненадващо "ПИМК Рейл Експрес" не подадоха оферта, въпреки че пред медии преди това те заявяваха, че ще участват. Пред „24 часа" техни представители коментираха, че не са съгласни с обхвата на лотовете и затова не са участвали в процедурата.

Западният лот, или 75% от превозите в следващите 12 години, ще вземе „БДЖ – Пътнически превози". А северният и южният лот ще бъдат поети от "Ивкони Експрес". Това са 25% от общите превози в железницата, основно в Източна България. (Кой къде е определен да вози – виж картите.)

Обявената обща прогнозна стойност на поръчката е 1 396 324 281 евро без ДДС, като за западния регион държавата ще плати за тези 12 години 980 558 458 евро субсидия. Сумата за северния регион е 229 511 980 евро, а за южния - 186 253 843 евро. След подписването на договорите се дава време до 13 декември 2026 г. за мобилизация на превозвачите, от тази дата двете компании трябва да возят с влакове по новия договор с държавата.

В жп средите се появи слух, че процедурата е атакувана в КЗК. На запитване от антимонополната комисия ни отговориха писмено за етапите на обжалване, включително и пред ВАС, които са приключили без последствия, така че към този момент няма причина поръчката да бъде блокирана. Само че срокът за ново обжалване на вече определените участници е до 29 декември.

Определянето на жп превозвачи беше съпроводено със скандал.

Четири дни след като Караджов обяви кои ще са те, от ПП-ДБ поискаха с декларация спирането на конкурса, защото не можело министър в оставка да определя за 12 години напред бъдещето на железопътния сектор.

"Настояваме процедурата незабавно да бъде прекратена и да се обяви нова, изработена с помощта на външни консултанти и експерти от държави като Германия или Великобритания, където либерализацията е проведена прозрачно и е довела до реално подобрение чрез конкуренция", заяви депутатката Стела Николова от парламентарната трибуна.

От ПП-ДБ настояват да бъдат привлечени европейски инвеститори с опит. Ако процедурата не бъде спряна незабавно, от формацията ще сезират ОЛАФ, европейската прокуратура, европейския комисар по транспортните политики и управляващият орган на ПВУ, за да може да бъде предотвратено увреждането на сектора. Акцентът в декларацията беше, че се създава регионален монопол, а "Ивкони експрес", която ще вози в северния и южния регион, ще получава субсидия и влакове, купени с европейски средства.

В събота вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов отвърна с позиция, озаглавена "Закъснелият влак на ПП-ДБ".

"Декларацията на ПП–ДБ по повод конкурса за обществена пътническа железопътна услуга е ярък пример как те могат два пъти да настъпят една и съща мотика – първо в управлението, сега в опозиция", написа той в профила на министерството във фейсбук.

Караджов заявява, че се изисква особен вид наглост първо да заложиш бомби със закъснител, после години наред да не правиш нищо, за да ги обезвредиш, а накрая да атакуваш този, който е спасил ситуацията. Той припомня, че реформата не е измислена от него, а е заложена от ПП-ДБ в Националния план за възстановяване и устойчивост, който е приет с решение на правителството на Кирил Петков през 2022 г. и е одобрен от ЕК като задължителна реформа, без която няма средства за новите влакове.

Министърът заявява, че

ПП-ДБ изрично са записали в ПВУ, че новият договор за обществена услуга трябва да се възложи чрез открита, недискриминационна и конкурентна процедура, да бъде разделен на обособени лотове,

за да се отвори пазарът, както и че избраният оператор ще ползва новия подвижен състав по ПВУ, а след края на договора ще го върне на държавата.

Европейската комисия последователно и писмено настоява договорът да бъде разделен на лотове, да се създаде реална възможност за конкуренция, да се даде достатъчен период за мобилизация на нов оператор, съобщава още Караджов.

Той напомня и любопитен факт, че една от лицензиите на железопътен превозвач е издадена по време на кабинета „Денков". Това е в отговор на тезата на ПП-ДБ за набързо лицензирани превозвачи.

Процедурата е обсъждана със синдикати, превозвачи, академичната общност и НПО, представена е в Комисията по транспорт в Народното събрание, под постоянен мониторинг е на Европейската комисия, съобразена е с Регламент 1370 и най-добрите европейски практики, изрежда министърът по върпоса с прозрачността.

"И никакво сезиране на ЕК, ОЛАФ, ФБР, ЦРУ, ГРУ или който там още се сетят няма да промени това. Няма как обаче да подмина въпроса, че от 2022 г. насам нито един министър на транспорта не е придвижил процедурата, която според Плана за възстановяване и развитие трябва да приключи до края на 2025 г. А всички министри с едно изключение са били от ПП-ДБ, дори и при служебните правителства!", реагира още той.

Последствията при спряна и обявена нова процедура означава България да не изпълни ключова реформа от плана за възстановяване,

по който всички плащания трябва да приключат до август 2026 г. и да бъдат загубени 600 млн. евро за новите влакове и да бъдат възстановени получените аванси. Министърът в оставка пита - кой ще поеме политическата отговорност и ще отговаря пред българските граждани.

Какво предвижда обявената поръчка?

Новите влакове, както и тези, които са купувани с държавен трансфер и се оперират от БДЖ, както и депата, ще бъдат разпределени между избраните двама превозвачи според дела им в превозите.

С графика за движение на влаковете за периода 2026-2027 г., според договорите, сключени по Плана за възстановяване и устойчивост на България за доставка на нов подвижен състав, за превозвачите по трите лота ще са налични чисто нови 25 електромотрисни влака „Шкода" и 12 електромотрисни влака „Алстом". Останалите 23 влакове на „Алстом" трябва да бъдат доставени до септември 2027 г. Те ще бъдат разпределен между превозвачите, пропорционално на процента на влаккилометрите по съответния лот. Планирано е тези мотриси да обслужват както бързи, така и пътнически влакове.

С новите композиции ще бъдат обслужвани експресни, бързи и пътнически влакове по почти всички главни железопътни линии.

За електромотрисните влакове на „Шкода" са заложени повече пътнически влакове до градове с по-голяма населеност, а за електромотрисните влакове на „Алстом" експресни, бързи и пътнически влакове.

Немските вагони и локомотивите „Сименс Смартрон" също ще бъдат разпределени между превозвачите по трите лота, пропорционално на процента на влаккилометрите по съответния лот.

На западния превозвач, „БДЖ – Пътнически превози", се възлагат експресите и дългите линии до морето, както и голяма част от бързите влакове, както и пътническите влакове в Западна България.

Планирано е всички експресни влакове да бъдат съставени от новите локомотиви „Сименс Смартрон", четири седящи вагона от новодоставените немски вагони и вагон „бистро" от същата серия. За един от експресните влакове е заложено да бъде обслужван от електромотрисен влак „Алстом" и в двете посоки на пътуване.

Предвижда се „БДЖ – Пътнически превози" да вози с бързи влакове от София до морето, както и от Видин до Кулата. Международните композиции също са ангажимент на държавната компания, същото е и с нощните влакове.

Пътническите влакове на БДЖ ще обслужват половината от жп мрежата, западната част до Централна България.

За „Ивкони Експрес", която кандидатства и беше определена да извършва превози в северния и южния лот, остава почти цялата Източна България. Предвижда се бързите й влакове да обслужват линията Русе – Варна, Русе – Горна Оряховица, Русе-Пловдив, Варна-Пловдив, линията през Балкана до Стара Загора и Пловдив.

Георги Атанасов, собственик на компанията, заяви, че в бизнес плана за северния лот са заложени 19 електрически влака плюс четири дизелови локомотива, а за южния само 19 електрически. Той каза още, че са поръчали влакове от румънски производител. Но поясни, че все още е рано за повече конкретика, но компанията ще поеме и двата лота при подписване на договорите.

Въпреки че срокът за приключване на процедурата с договори е края на 2025 г., подписването им може да стане и през януари, коментираха запознати.