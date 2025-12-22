Виж точно колко време няма да работят онлайн банкирането, картите и банкоматите по Нова година (графика)

Банкомати, онлайн банкиране и ПОСтерминали ще бъдат на пауза около празниците заради въвеждането на еврото. При повечето банки тя ще трае от 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари, но има и такива, които няма да работят до по-късно. (виж инфографиката.)

Най-добре да се изтеглят пари в брой преди 31 декември. Тези пари ще са левове, но

с тях ще се плаща до края на януари, така че няма опасност да останат.

Наличието на пари в брой може да се окаже важно и за онези, които планират да пътуват на 31 декември. От Българската петролна и газова асоциация вече съобщиха, че бензиностанциите ще са отворени с обичайното си работно време. Но в периода от 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари ще приемат плащания само в брой, защото ПОС терминалите им няма да работят.

Покупката на винетка също е добре да бъде направена предварително, вместо да се чака 31 декември. От 21 ч на 31 декември до 2 ч на 1 януари всички канали за продажба на винетки ще бъдат недостъпни, защото “Борика” също ще пренастройва системите си. В този период извършването на плащания за стикерите, включително в брой, няма да бъде възможно.

От 22 до 31 декември 2025 г. пък

няма да може да се купуват винетки чрез банков превод

през интернет страницата на Националното толуправление www.bgtoll.bg и мобилното приложение. През този период винетки ще могат да се купуват по всички останали начини - с банкова карта през сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта.

Хубавото на банкоматите е, че имат възможността да бъдат заредени едновременно с двете валути. Така няма да има масово изключване на тези машини, те просто ще пускат само евро от 1 януари.

Възможно е обаче по технически причини да има прекъсвания в работата на някои от тях, което пък

да доведе до опашки пред другите, намиращи се в близост.

ПОСтерминалите у нас са над 163 хиляди. Препоръката е в първите една-две седмици на януари да се плаща с карта винаги, когато е възможно. Но и търговци призовават към повече търпение при пазаруване в първите дни на новата година, защото е възможно софтуерът на касовите апарати или на системите за отчитане на оборот да се забави заради обработката на данни за плащания и в евро. Това може да е причина за по-бавно обслужване в магазините. Ситуацията може да се изнерви допълнително, ако софтуерът откаже и тогава

на продавачи и касиери ще се наложи сами да пресмятат ресто в евро

по фиксиран курс. Това крие риск от грешки в сумите и сторниране на плащания.

Тези, които ще посрещнат новата година вкъщи, също е добре да напазаруват навреме.

Търговските вериги ще затворят по-рано от обичайното. Например магазините на “Лидл” ще приключат работа в 17,30 часа на 31 декември. Обектите на “Кауфланд” затварят в 19,30 часа, тези на “Фантастико” - в 19 часа. През януари ще може все още да се плаща в левове в магазините

Има и друга важна подробност - за периода на двойно обращение търговците

могат да откажат плащане, ако го правите с повече от 50 монети

Има вероятност да се образуват и опашки от желаещи да сменят левове за евро пред банковите клонове и офиси, които ще заработят обаче доста след празниците - на 5 януари.

Банкери препоръчват да не се бърза, защото през целия януари левовете може да се харчат безпроблемно, а след това - до края на юни, ще се обменят без такси. Това ще става в банковите клонове, на касите на БНБ и в пощите.

По време на двойното обращение е добре хората да внимават с монетата от 1 евро, която много прилича на тази от 1 лев.