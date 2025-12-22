Сензорните екрани са най-опасната част от съвременните автомобили

Проучване, проведено от Университета на Вашингтон и Изследователския институт на Toyota и публикувано в списанието User Interfaces, има за цел да определи дали използването на сензорен екран по време на шофиране сериозно нарушава способността да се контролира автомобила.

В експеримента са взели участие 16 водачи, които били зад волана на реалистичен симулатор, докато едновременно с това са изпълнявали обичайни задачи чрез централен дисплей, като например смяна на музиката, управление на съобщения или регулиране на настройките. Учените са наблюдавали движенията на очите и ръцете, разширяването на зениците и промените в кожата, свързани със стрес и психическо натоварване.

Резултатите били ясни. Веднага щом вниманието се пренасочи към екрана, прецизността и скоростта на управление на автомобила спадат с повече от 50 процента, като същевременно качеството на возене се влошава осезаемо. Отклоненията от лентата на движение се увеличават с повече от 40 процента, а реакциите на водача стават по-бавни и несигурни. И това са основни функции, които производителите очакват да се използват по време на шофиране, а не екстремни разсейвания като писане на текстови съобщения