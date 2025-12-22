ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте състоянието на пътищата тази сутрин

Продажбите на луксозните седани BMW Серия 3, Audi A5 и Mercedes C-класа се сринаха

Новото Audi A5. Снимки: Audi

Доскоро модели като BMW Серия 3, Mercedes C-класа и Audi A4 бяха символи на комфорт, качество и престиж. Тези дни обаче сякаш са отминали. През изминалата година сегментът на немските бизнес седани е в забележим спад.

Продажбите на премиум колите в така наречения D-сегмент са спаднали с поне 19 процента между януари и октомври тази година. Не само бензиновите и дизеловите модели, но и електрическите и хибридните версии, губят клиенти. Дори лидерът BMW регистрира тревожен спад от 23 процента в продажбите на Серия 3. Наскоро представеният Audi A5, наследник на предишния A4, запазва второто място.

Mercedes-Benz например е продал с 14 процента по-малко от C-класата. Електрическото BMW i4 също е показало лек спад, с понижение от 1,6 процента до 36 982 продадени бройки.

Според експертите това не е временен спад, а тенденция. Начинът, по който европейците използват и харисват автомобилите си, се е променил. Традиционният седан, някога хвален заради своите характеристики на шофиране и външен вид, е все по-неподходящ за настоящите потребителски предпочитания.

Големите печеливши от тази промяна са SUV-овете, които се считат за по-практични, универсални и удобни. Те предлагат по-висока позиция на седене, повече пространство и здравина.

