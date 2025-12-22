Патентовани винтове на BMW правят ремонтите извън оторизираните сервизи невъзможни

Инженерите BMW са патентовали винтове, които ще направят ремонтите извън официалните сервизни центрове почти невъзможни.

Новите винтове имат глави, направени с емблемата на баварската компания и имат изписани буквите BMW върху тях. Методът на закрепване на отвертка или гаечен ключ към главата на този винт има противоположно разположени повдигнати зъби, които се вписват в двата отвора, оставени от формата на емблемата на BMW. Това означава, че тези винтове вече няма да могат да се развиват или затягат с обикновени инструменти, а ще изискват специални.

Производството на тези и други подобни винтове ще бъде защитено от права върху интелектуална собственост, гарантирани чрез тяхното патентоване. Следователно, независимите сервизи няма да могат просто да купуват отвертки BMW от който и да е магазин, тъй като тези инструменти вероятно първоначално ще бъдат ограничени до оторизирани сервизи, а по-късно може да се продават или лицензират само от производителя.

Патентът включва много вариации в размера на тези винтове и дори тяхната геометрия, за точно адаптиране, което би позволило използването им на предвидените места. Във всички случаи обаче общият принцип на главата на винта ще остане същият, въпреки че очевидно ще има няколко различни размера и диаметри. Това обаче ще означава, че ще са необходими поне 4-5 вариации на „отвертки", които могат да се прилагат в зависимост от размера на винта, и за разлика от класическите отвертки, не става въпрос само за подравняване по средата, а за перфектно пасване по диаметъра.

В патентните документи се казва, че новите винтове са тествани за правилна работа с динамометрични ключове, а новата конструкция им позволява и правилно разпределяне на въртящия момент.

Домашните ремонти ще станат почти невъзможни, както и независимите ремонти в сервиза, освен ако някой специализиран механик на BMW не настоява да закупи всички тези комплекти инструменти. Но тогава ще ви трябват и нови винтове за подмяна.