Мария Цънцарова с първи думи: Свалена съм от ефир

Росен Цветков вместо Златимир Йочев в "Тази сутрин", Цънцарова е в ефир, но на запис

Росен Цветков води "Тази сутрин" Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Росен Цветков води сутрешния блок "Тази сутрин" по Би Ти Ви вместо Златимир Йочев. Журналистът обясни, че колегата му и досегашен водещ бил в коледен отпуск, който е планиран отдавна.

Досегашната водеща Мария Цънцарова обаче не беше спомената. Промените идват след като миналата седмица излезе информация, че двамата са уволнени от телевизията. Малко по-късно Би Ти Ви излезе с позиция, че "води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика".

Тя обаче се появи в ефира на предаването, но на запис. Представиха репортаж, в който тя интервюира Соломон Паси за приемането на еврото от 1 януари. 

Засега Росен Цветков ще се редува с Гергана Венкова да води предаването през следващите дни.

Росен Цветков води "Тази сутрин"

