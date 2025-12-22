Еврото поевтинява леко спрямо долара

Курсът на еврото спрямо долара се понижава леко в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин. Единната валута се котира надолу с 0,10 на сто до 1,1710 долара за едно евро, пише БТА.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтния курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1712 долара спрямо 1,1719 долара в четвъртък.

Японската йена се търгува близо до рекордно ниските си нива спрямо еврото и швейцарския франк в понеделник, след като липсата на по-агресивни сигнали от Японската централна банка окуражи пазарните участници въпреки засилените предупреждения от страна на властите за възможна валутна интервенция, предава Ройтерс.

Японската валута остана и близо до 11-месечно дъно спрямо щатския долар, както и на крачка от 17-месечно дъно спрямо австралийския долар. Това се случи на фона на коментари от представители на правителството, които изразиха тревога от резките движения на валутния пазар.

В понеделник сутринта в Токио главният отговорник за валутните курсове Ацуши Мимура и главният правителствен говорител Минору Кихара заявиха, че са обезпокоени от „едностранчивите и резки" колебания на валутите. Те подчертаха, че властите са готови да „предприемат подходящи действия", което пазарите възприеха като ясен сигнал за възможна интервенция.

Въпреки тези предупреждения липсата на индикации за затягане на паричната политика доведе до допълнителен натиск върху йената. Японската валута поевтиня с около 1,3 на сто спрямо еврото, с 1,4 на сто спрямо долара и с 1,5 на сто спрямо австралийския долар. Това развитие предизвика и масирани разпродажби на японски държавни облигации, в резултат на което доходността по 10-годишните облигации се повиши над психологическата граница от 2 на сто, достигайки най-високото си равнище от 1999 г., при обратната зависимост между цена и доходност.

Пазарното внимание остава насочено към изявленията на управителя на Японската централна банка Казуо Уеда, който ще говори пред бизнес лобито „Кейданрен" (Keidanren) на Коледа. Речта му ще даде на инвеститорите нова възможност да търсят сигнали за евентуална промяна в паричната политика.